W 2017 roku TVN24 był najchętniej oglądanym kanałem tematycznym w Polsce zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej 16-49 lat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Liderem wśród programów informacyjnych zostały natomiast "Fakty" TVN.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, w grupie 4+ TVN24 był zarówno najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym jak i kanałem tematycznym ze średnim dobowym udziałem wynoszącym 4,27 proc. To wzrost o 12,07 proc. względem 2016 roku.



TVN24 w tyle zostawił głównych konkurentów. TVP Info miał średni udział na poziomie 3,83 proc., po wzroście o 17,48 proc. Polsat News miał zaś 1,14 proc. udziału i zanotował wzrost o 2,70 proc. rok do roku.

Dobry wynik zanotował też drugi program informacyjny Grupy TVN. Średni dobowy udział TVN24 BiS w grupie 4+ wyniósł 0,38 proc., co oznacza wzrost o 5,6 proc. względem 2016 roku.

Źródło: tvn24bis.pl Średni udział w oglądalności stacji informacyjnych w grupie wiekowej 4+

Grupa komercyjna 16-49

Wśród widzów w wieku 16-49 lat (najważniejsza grupa dla reklamodawców) w 2017 roku na pierwszym miejscu pod względem oglądalności kanałów tematycznych także znalazł się TVN24. Średni dobowy udział wyniósł 2,39 proc., notując przy tym wzrost o 4,82 proc. w porównaniu do sytuacji przed rokiem.



Wynik TVP Info to 1,40 proc., co oznacza wzrost o 11,11 proc. Tymczasem Polsat News w ubiegłym roku miał 0,75 proc. udziału, notując w ciągu 12 miesięcy spadek o 6,25 proc.

Z kolei TVN24 BiS zwiększył swój udział w grupie 16-49 lat o 20 proc. do 0,30 proc.

Źródło: tvn24bis.pl Średni udział w oglądalności stacji informacyjnych w grupie wiekowej 16-49 lat

"Fakty" TVN także liderem

2017 r. był także dobry dla "Faktów". Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, w ubiegłym roku program był nowym liderem oglądalności wśród programów informacyjnych.

W grupie 4+ oglądało go w TVN średnio 2,83 mln widzów, co zapewniło 22,35 proc. udział w rynku telewizyjnym. Gdy dodamy do tego wyniki TVN24 BiS, średnia oglądalność "Faktów" wyniosła łącznie 3,1 mln widzów. To przełożyło się na 23,67 proc. udziału w rynku.

"Teleexpress" w TVP1 miał średni udział 24,79 proc., program oglądało średnio 2,39 mln widzów, zaś "Wiadomości" 2,37 mln - 17,40 proc. udział w rynku.

Wśród widzów w wieku 16-49 lat w 2017 roku na pierwszym miejscu także znalazły się "Fakty" TVN. Program oglądało w TVN i TVN24 BiS oglądało średnio 1,01 mln widzów, co zapewniło 22,91 proc. udział w rynku telewizyjnym.

"Wydarzenia" łącznie na wszystkich antenach (Polsat, Polsat News, Polsat News2) w grupie 16-49 oglądało średnio prawie 789,5 tys. widzów, co oznaczało 18,23 proc. udział. "Teleexpress" na TVP1 oglądało zaś średnio ponad 550 tys. widzów, co przełożyło się na 16,40 proc. udział w rynku. "Wiadomości" miały w grupie 16-49 536 tys., widzów i 11,09 proc. udziału.

Od końca sierpnia 2017 telewizja publiczna emituje „Teleexpress” i „Wiadomości” również w TVP Info. Średnia widownia „Teleexpressu” na antenie tej stacji od sierpnia do końca 2017 w grupie ogólnej wyniosła 561 tys. widzów, zaś „Wiadomości” 492 tys. W grupie komercyjnej wyniki programów wyniosły odpowiednio 99 tys. i 85 tys.