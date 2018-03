TVN24 kolejny miesiąc z rzędu był najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w Polsce - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Wśród głównych programów informacyjnych w tyle konkurentów ponownie zostawiły "Fakty" TVN.

Jak wynika z danych wśród widzów w wieku 16-49 lat (najważniejsza grupa dla reklamodawców) w lutym 2018 roku na pierwszym miejscu pod względem oglądalności kanałów tematycznych znalazł się TVN24. Średni udział w oglądalności kanału wyniósł 2,01 proc.

Wynik TVP Info to 1,28 proc. Polsat News miał 0,60 proc. udziału.

W grupie ogólnej (widzowie 4+) TVN24 był najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym w lutym ze średnim dobowym udziałem wynoszącym 3,43 proc. Taki sam średni udział w oglądalności uzyskał kanał TVP Info.

Polsat News miał średni udział na poziomie 1,07 proc.

Jeszcze większą przewagę TVN24 osiągnął, gdy weźmiemy pod uwagę miejsca, gdzie stację można oglądać (około 61 proc. gospodarstw domowych w Polsce).

Na tym obszarze TVN24 osiągnął w grupie komercyjnej 3,08 proc. udziału w rynku. Natomiast Polsat News i TVP Info po 0,8 proc.

Natomiast w grupie ogólnej przewaga jest jeszcze większa: TVN24 osiąga 5,5 proc., TVP Info prawie 3 razy mniej (2,03 proc.), a Polsat News prawie 4 razy mniej (1,47 proc.).

"Fakty" TVN liderem

Początek roku był także bardzo dobry dla "Faktów" TVN. Jak wynika z danych Nielsena, w lutym 2018 flagowy program TVN był liderem oglądalności wśród głównych audycji informacyjnych. Identycznie było w styczniu tego roku.

W grupie 4+ oglądało go (w lutym) w TVN średnio 3,16 mln widzów, co zapewniło udział w rynku na poziomie 21,27 proc. Gdy dodamy do tego wyniki programu na TVN24 BiS, średnia oglądalność "Faktów" wyniosła łącznie 3,33 mln widzów. To przełożyło się na 22,40 proc. udziału.

Średni udział oglądalności wśród wszystkich widzów w lutym - wszystkie programy informacyjne

"Wiadomości" w TVP1 i TVP Info miały średni udział 18,52 proc., program oglądało średnio 2,87 mln widzów. "Wydarzenia" we wszystkich antenach (Polsat, Polsat News i Polsat News 2) oglądało w lutym łącznie średnio 2,63 mln widzów, co zapewniło 17,99 proc. udział w oglądalności.

Wśród widzów w wieku 16-49 lat na pierwszym miejscu także znalazły się "Fakty" TVN. Program oglądało w TVN i TVN24 BiS średnio 1,13 mln widzów, co zapewniło 22,03 proc. udział.

Źródło: tvn24bis.pl Średni udział w oglądalności głównych programów informacyjnych w grupie wiekowej 16-49

"Wydarzenia" łącznie na wszystkich antenach (Polsat, Polsat News, Polsat News2) w grupie 16-49 oglądało średnio ponad 944 tys. widzów, co oznaczało 18,67 proc. udział. "Wiadomości" - łącznie w TVP1 i TVP Info - miał w grupie 16-49 ponad 629 tys. widzów i 11,53 proc. udziału.

Dane za styczeń i luty 2018 roku

Na poniższych grafikach przedstawiamy dane dotyczące oglądalności za styczeń i luty 2018 roku.

Średni udział w oglądalności kanałów tematycznych w grupie ogólnej (widzowie 4+).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Średni udział w oglądalności kanałów tematycznych w grupie ogólnej (widzowie 4+)

Średni udział w oglądalności kanałów tematycznych W grupie docelowej (16-49).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Średni udział w oglądalności kanałów tematycznych w grupie docelowej (16-49)

Średni udział w oglądalności pod względem zasięgu technicznego w grupie ogólnej (widzowie 4+).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Średni udział w oglądalności pod względem zasięgu technicznego w grupie ogólnej (widzowie 4+)

Średni udział w oglądalności głównych programów informacyjnych w grupie docelowej (16-49).

Źródło: Nielsen Audience Measurement Średni udział w oglądalności głównych programów informacyjnych w grupie docelowej (16-49)

Doskonały 2017 rok

Przypomnijmy, że w 2017 roku TVN24 był najchętniej oglądanym kanałem tematycznym w Polsce zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej 16-49 lat. "Fakty" TVN zostały zaś liderem wśród programów informacyjnych.