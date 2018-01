Rusza procedura przetargu na budowę fragmentu drogi ekspresowej S1. Chodzi o blisko 8,5-kilometrowy odcinek, który omija Węgierską Górkę w województwie śląskim. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2019 rok, a ich zakończenie na 2022 rok.

Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy fragmentu drogi ekspresowej S1. Jak podkreślono we wtorkowym komunikacie, ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



Ostatni brakujący odcinek

Fragment od Przybędzy do Milówki jest ostatnią brakującą częścią drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. Cała inwestycja pozwoli na połączenie drogowe ze słowacką autostradą D3.

Jak podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jest to najtrudniejsze zadanie inwestycyjne realizowane na drodze ekspresowej S1. Na odcinek o długości 8,5 km będą składały się dwa tunele budowane metodą górniczą (o długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń). W ramach inwestycji powstaną również estakady nad dolinami potoków górskich i drogi dojazdowe. Z uwagi na górski charakter trasy będzie ona przebiegała w znaczącej części na obiektach inżynierskich. Odcinek "Obejścia Węgierskiej Górki" połączy zrealizowane już odcinki: Żywiec – Przybędza z odcinkiem Milówka – Szare.

- Obecnie jesteśmy świadkami, jak pogranicze polsko-słowackie z obszaru trudno dostępnego w transporcie staje się coraz bardziej przyjazne. Jest to złożony proces, obliczony na wiele lat, ale efekty podejmowanych prac po obu stronach pogranicza są już widoczne. Polska dzięki środkom unijnym jest teraz wielkim placem budowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wczorajszego spotkania z ministrem transportu Słowacji Arpádem Ersekiem.

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie śląskim

Nie jest to jedyny odcinek S1, który jest lub będzie realizowany. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych przewidziano m.in. budowę drugiej jezdni dla odcinka S1 Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,7 km. We wtorek "Rzeczpospolita" poinformowała o możliwych opóźnieniach w tej inwestycji. Według gazety, po rezygnacji złożonej przez zwycięskie konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, żaden z uczestników przetargu nie był zainteresowany przejęciem zadania. W efekcie, w najbliższym czasie ma zostać ogłoszony nowy przetarg.

Finansowanie inwestycji

Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń stanowi część Transeuro­pejskiej Sieci Drogowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej, przebiegającego w osi Gdańsk - Brno/Bratysława - Wiedeń.

Droga ekspresowa S1 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń obecnie ma długość 45,1 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała ponad 53 km.



Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego oraz przewidziana do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld zł.