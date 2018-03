Tomasz Robaczyński został wiceministrem finansów odpowiedzialnym za budżet. Jego powołanie zbiegło się w czasie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą ograniczenia liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu. W środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, przypomniała, że 8 marca wygasają powołania tych wiceministrów, którzy byli nimi w rządzie Beaty Szydło.

Ze struktury organizacyjnej resortu finansów wynika, że Tomasz Robaczyński został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie finansów. Nowy wiceminister będzie odpowiadał za pion budżetowy. Wcześniej stanowisko to piastowała obecna minister finansów Teresa Czerwińska (w ostatnich dwóch miesiącach łączyła obie funkcje).

Zapowiedź premiera

Informacja o nowym podsekretarzu stanu pojawia w tygodniu, w którym premier Mateusz Morawiecki zapowiedział ograniczenie liczby wiceministrów.



- Będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. Zaczynamy od siebie, zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów - zapowiadał Mateusz Morawiecki i zauważył, że obecnie na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych - sekretarzy i podsekretarzy stanu - jest 126 osób. - W ciągu najbliższych paru miesięcy, dwóch, trzech, chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25 procent - poinformował premier.

Resort wyjaśnia

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów poinformowało tvn24bis.pl, że powołanie nowego wiceministra finansów "było konieczne ze względu na zapisy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (RDS)".



"Poprzednio stanowisko to zajmowała obecna minister finansów Teresa Czerwińska, która w ostatnich dwóch miesiącach łączyła obie funkcje. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, a powołanie wiceministra odpowiedzialnego za kwestie budżetowe było konieczne ze względu na wypełnienie przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Art. 27 tej ustawy wskazuje, że członkiem Rady powinien być przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialny za budżet, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu" - wyjaśniło tvn24bis.pl biuro prasowe resortu finansów.

Kim jest nowy wiceminister?

Tomasz Robaczyński urodził się 1 grudnia 1974 r. w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW, Katedra Prawa Finansowego, 1998 r.). Uzyskał również absolutorium w Instytucie Historii Sztuki UW (1998 r.) oraz odbył kurs w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW/University of Cambridge, 1996-1998).



Od 1999 r. związany jest z Ministerstwem Finansów. Do 2004 r. pracował w Biurze ds. Dyscypliny Finansów Publicznych, następnie w Departamencie Instytucji Płatniczej, którym kierował od 2007 roku.



Wiceministrowi podlegać będzie Departament Budżetu Państwa, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Departament Finansowania Sfery Gospodarczej, Departament Finansowania Sfery Budżetowej oraz Departament Instytucji Płatniczej.

Kopcińska: w czwartek wygasają powołania wiceministrów z rządu B. Szydło

W czwartek wygasają powołania wiceministrów, którzy byli nimi w rządzie Beaty Szydło, trwa też przegląd resortów. Redukcja obejmie ok. 20 proc. wiceministrów - powiedziała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zapowiedział to w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.



- Już jutro wygasają powołania wiceministrów, którzy byli nimi w rządzie pani premier Beaty Szydło. Trwa przegląd poszczególnych resortów; każde ministerstwo jest zobowiązane przez premiera do przeprowadzenia audytów - poinformowała Kopcińska na środowej konferencji prasowej w Warszawie.



Podkreśliła, że premier Mateusz Morawiecki dokona redukcji ok 20 proc. wiceministrów "tak, aby ci, którzy pozostaną i będą pracowali - będą przykładowo pracownikami Służby Cywilnej - aby ich wynagrodzenia były w sposób zgodny z przepisami pracowników tej służby regulowane".

Podkreśliła, że przy określaniu tych wynagrodzeń będą uwzględnione: wykształcenie, staż pracy i osiągane efekty.