Dlaczego aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce? - takie pytanie stawia brytyjski "The Economist". I odpowiada: bo według polskiego rządu spalanie węgla jest patriotyczne.

Brytyjski tygodnik w artykule zatytułowanym "Patriotyczny smog" przyjrzał się problemowi zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jego autorzy przywołują przykład Rabki-Zdrój na południu kraju, które od XIX wieku jest znanym uzdrowiskiem dla dzieci a obecnie zmaga się z problemem smogu.



W styczniu 2017 roku miesięczne normy stężenia rakotwórczych związków w powietrzu były tam przekroczone aż 28-krotnie. Tak zły stan zanieczyszczenia powietrza może sprawić, że Rabka-Zdrój utraci status uzdrowiska, który musi być odnawiany co dziesięć lat. "Zanieczyszczenie powietrza jest naszym cichym wrogiem" - przyznaje Zbigniew Doniec z miejskiego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Nie tylko Rabka-Zdrój

"The Economist" podkreśla, że Rabka-Zdrój nie jest odosobniona, a wiele miast w Polsce zmaga się ze smogiem, który jest szczególnie dotkliwy zimą. Tygodnik przytacza statystyki Światowej Organizacji Zdrowia mówiące o tym, że aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce. Wśród nich są Katowice, które będą gospodarzem grudniowego szczytu klimatycznego ONZ.



Autorzy artykułu za winowajcę smogowego problemu wskazują ogrzewanie domów słabej jakości węglem, który Polacy używają ze względu na oszczędności. Podkreślają też, że do pieców często trafiają też śmieci, mimo że zabrania tego prawo. W efekcie "w małych miasteczkach z kominów wydobywają się ciemne opary nadając zimnemu powietrzu ostry smak".

Przyczyna smogu

"The Economist" wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jest orędownikiem branży węglowej. Przypomina, że w sektorze tym pracuje 90 tysięcy osób. Przytacza też słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé mówił, że "węgiel jest podstawą naszego sektora energetycznego. Nie możemy i nie chcemy go porzucić".



Tygodnik podkreśla jednak, że problem smogu jest coraz bardziej zauważalny przez władze i zaczynają traktować go poważnie. Przypomina, że część samorządów podjęła już uchwały anty-smogowe, dotować wymianę starych pieców oraz zakazują ogrzewanie domów węglem najgorszej jakości.