Program Rodzina 500 plus odmienił polskie państwo opiekuńcze - pisze brytyjski tygodnik "The Economist". Jak wskazano, dzięki programowi nad Wisłą radykalnie spadł wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Jednocześnie zauważono, że wydatki socjalne w odniesieniu do produktu krajowego brutto są w Polsce poniżej średniego poziomu w UE.

Jak zauważono w artykule, w ciągu ostatnich dwudziestu lat polska gospodarka szybko się rozwijała, ale jednocześnie postępowały nierówności. Ubóstwo stało się w tym czasie powszechniejsze, zwłaszcza na obszarach wiejskich - zauważa "The Economist".

Według brytyjskiego tygodnika obietnica wprowadzenia programu Rodzina 500 plus po części stała się powodem głosowania na Prawo i Sprawiedliwość i wygranej ugrupowania w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Jak dodano, program, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku, sprawił, że niektóre wielodzietne rodziny dostają miesięcznie niemal tyle, ile wynoszą średnie dochody gospodarstwa domowego po opodatkowaniu. Zauważa przy tym, że beneficjenci nie mają obowiązku pracy.

Spadek ubóstwa

W artykule przytoczono dane Banku Światowego, zgodnie z którymi program obniżył wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci (definiowanego jako mniej niż 1500 złotych miesięcznie dla czteroosobowej rodziny) z 11,9 do 2,8 proc.

Zdaniem autorów artykułu program 500 plus pasuje do katolickiej, prorodzinnej ideologii PiS. Brytyjski tygodnik przypomina przy tej okazji o początkowej krytyce programu przez polityków związanych z opozycją. Wskazywali oni między innymi na duży koszt programu dla budżetu państwa. Zwrócono jednak uwagę, że to się zmieniło, a Platforma Obywatelska obiecała nawet rozszerzenie programu na wszystkie dzieci.

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że premier Mateusz Morawiecki chwali się tym, iż PiS faworyzuje "zwykłego człowieka", stawiając go ponad "elitami". "The Economist" wskazuje jednak, że w rzeczywistości świadczenia na dzieci są powszechne w bogatych krajach europejskich, takich jak Szwecja, Niemcy, Holandia, Francja i Wielka Brytania.

Jednocześnie tygodnik zauważa, że choć świadczenia z programu Rodzina 500 plus są sowite w stosunku do przeciętnych zarobków w Polsce, to całkowite wydatki na ochronę socjalną nadal wynoszą tylko około 20 procent PKB. To znacznie poniżej unijnej średniej na poziomie około 28 procent.

O programie

W budżecie na 2018 rok na program Rodzina 500 plus zarezerwowano około 24,5 mld złotych.

Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Rodziny z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnościami, mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.