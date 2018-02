W tym roku wszedł w życie obowiązek przekazywania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Resort finansów szacuje JPK będzie musiało stosować ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców, którzy dotąd tego nie robili. Czasu jest niewiele, bo termin wysłania pliku za styczeń mija 26 lutego.

1. Plik dla fiskusa

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) zawiera zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.



Kluczowym elementem prawidłowego wysłania JPK_VAT jest jego autoryzacja. Do uwierzytelnienia tego służy m.in. bezpłatny profil zaufany (eGO), czyli elektroniczny, bezpłatny podpis, który potwierdza tożsamość obywatela w systemach elektronicznej administracji państwowej.

2. Kto składa

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, muszą prowadzić elektroniczny rejestr sprzedaży i zakupów VAT. Przesyłają go jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Obowiązek nie obejmie podatników korzystających ze zwolnienie podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Resort finansów szacuje, że JPK będzie musiało stosować ok. 1,6 mln firm.

3. Kiedy złożyć

Informacje o prowadzonej ewidencji składa się jako JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc.



Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. składa się od 1 do 26 lutego 2018 r. (ponieważ 25 lutego to niedziela). Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.



Co ważne, dane wykazywane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

4. Nowe narzędzie

Od 1 lutego 2018 r. podatnicy VAT otrzymają do dyspozycji nowe, bezpłatne narzędzie do wysyłania JPK_VAT – aplikację e-mikrofirma. E-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. To intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.



E-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

5. Komputeryzacja

- Siłą rzeczy podatnicy, którzy do tej pory prowadzili działalność w skali mikro i rejestry wyłącznie w formie papierowej np. książkę przychodów i rozchodów, będą musieli - jeżeli dalej chcą być podatnikami VAT - skomputeryzować się, "ucyfryzować" - ocenił adwokat z kancelarii Ożóg Tomczykowski.