Koszt projektu budowy elektrowni jądrowej można szacować na 70-75 miliardów złotych - wynika ze słów Krzysztofa Tchórzewskiego. Minister energii uważa, że Polska jest w stanie podołać tej inwestycji. Wcześniej Tchórzewski zapowiadał, że decyzje odnośnie budowy elektrowni jądrowej mogą zapaść jeszcze w marcu.

„W tym miesiącu możliwe jest rozstrzygnięcie w sprawie inwestycji w energetykę jądrową. Wszystkie nasze analizy pokazują, że w tym kierunku musimy pójść” – mówił na początku tygodnia Krzysztof Tchórzewski.

W czwartek minister energii powiedział, że projekt może mieć "pewien poślizg", ale Tchórzewski jest przekonany, że sprawy idą do przodu. Minister oszacował też, że koszt budowy elektrowni jądrowej może wynieść 70-75 mld złotych. Takie szacunki minister podawał już m.in. we wrześniu ubiegłego roku. Opcja atomowa w paliwowym gigancie. Dlaczego prezes Orlenu stracił posadę? Dotychczasowe władze Orlenu nie paliły się do tego, by wydawać pieniądze na budo... zobacz więcej »

- Decydując się na udział w tym przedsięwzięciu wielu musi zrezygnować z innych rzeczy. To poważne decyzje. Muszę mieć cierpliwość, by czekać. Mam coraz więcej przekonania, że może nam to wyjść. To mnie bardzo cieszy - mówił w czwartek minister energii.

Model finansowania

W Ministerstwie Energii opracowano kilka modeli finansowania budowy elektrowni jądrowej. Jeden z nich zakłada, że przynajmniej budowa jednego bloku będzie finansowana z środków krajowych. Mówił o tym na posiedzeniu poselskiego zespołu ds. energetyki jądrowej (we wrześniu ubiegłego roku) Józef Sobolewski, szef departamentu energii jądrowej w resorcie energii.

- Chodzi nam o to, żeby tego projektu nie zdominowały rynki finansowe. Żeby nie był to projekt finansowy, tylko energetyczny - mówił wówczas Józef Sobolewski. Podkreślał także, że przeprowadzone analizy wskazują, iż koszty wytwarzania energii w krajowej elektrowni jądrowej w czasie, kiedy mogłaby powstać - będą niższe niż koszty wytwarzania w nowych blokach węglowych.

Decyzja o budowie elektrowni należy do rządu. Na Pomorzu trwają obecnie badania dwóch potencjalnych lokalizacji elektrowni - Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec.

59 proc. uczestników badania przeprowadzonego w listopadzie 2017 roku (na zlecenie Ministerstwa Energii) popierało budowę w Polsce elektrowni jądrowej. Przeciw było 35 proc. badanych.