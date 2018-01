Niewykluczone, że w 2019 roku uda się poszerzyć obecną formułę programu 500 plus – powiedziała w poniedziałek na spotkaniu w Lesznie (Wielkopolskie) wicepremier Beata Szydło. Jak podkreśliła, wiele będzie zależało od wyników gospodarczych kraju.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Leszna w miejskim teatrze wicepremier była pytana o przyszłość programu Rodzina 500 plus i o jego ewentualne modyfikacje. Jak zapewniła, program z pewnością będzie kontynuowany. Nie wykluczyła też, że w najbliższej przyszłości uda się go poszerzyć.

Jeśli rozwój pozwoli...

Potężne środki na sztandarowy program rządu PiS. "Pieniądze są zagwarantowane" Około 24,5 mld złotych - taką kwotę w budżecie na 2018 rok zaplanowano na progra... zobacz więcej » Beata Szydło przypomniała, że już w trakcie przygotowywania programu pojawiały się propozycje np. objęcia nim także pierwszego dziecka. - Jesteśmy na początku roku budżetowego, więc w tym roku na pewno nic się nie zmieni, ale jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała, to 2019 roku takie zmiany być może zostaną przyjęte - powiedziała.



- Liczymy na to, że będzie coraz lepszy rozwój gospodarczy Polski. Udało nam się uszczelnić system podatkowy, jest więcej dochodów, ludzie coraz więcej zarabiają, jest coraz większa konsumpcja. Możemy mieć nadzieję na to, że wyniki budżetu będą coraz lepsze – dodała wicepremier.



Szydło wyraziła nadzieję, że program nadal będzie się przyczyniał do zwiększania dzietności polskich rodzin. - Oby tych środków trzeba było co roku zabezpieczać coraz więcej. Program z jednej strony miał dawać wsparcie finansowe rodzinom, ale z drugiej - liczymy na to, że będzie też motywował młode rodziny do tego, żeby miały coraz więcej dzieci – powiedziała.



Wicepremier przyznała, że ma świadomość, że dodatkowe środki przyznawane w ramach programu Rodzina 500 plus nie są jedynym elementem wpływającym na decyzję o powiększeniu rodziny.



- Żeby rodzina mogła i chciała mieć dzieci, musi być spełnionych dużo więcej warunków. Musi mieć pewność tego, że będzie miała gdzie mieszkać, że będzie praca, dobre wynagrodzenie. To wszystko się spełnia, bo zarobki w Polsce przecież rosną, pracy jest coraz więcej, mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus też już zaczynają być (...) realizowane. Wszystko więc zmierza w dobrą stronę – powiedziała.

Becikowe

Wcześniej Beata Szydło uczestniczyła we wręczeniu "Leszczyńskiego becikowego" – lokalnego świadczenia dla mieszkańców miasta, którym urodziło się dziecko.



Wicepremier wyraziła uznanie dla rodziców, ale także dla władz, które zdecydowały się na wspieranie rodzin dodatkowymi środkami. Jak stwierdziła, cieszy się, że mogą one liczyć nie tylko na rządowy program Rodzina 500 plus, lecz także na program lokalny.