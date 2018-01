Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, po krótkim pobycie w Szwajcarii za korzystanie z telefonu otrzymał rachunek na ponad 4 tysiące złotych. "To jeszcze chciwość czy już złodziejstwo?" - zapytał na Twitterze. Polski operator tłumaczy jednak, że pod względem opłat telekomunikacyjnych "Szwajcaria jest wyjątkowym krajem w Europie".

"Nie ma to jak dostać rachunek za roaming, aby docenić Unię Europejską. Nasz drogi Plus Polska policzył mi ponad 4000 zł za 24 godziny w Szwajcarii. Jak Państwo sądzicie, to jeszcze chciwość czy już złodziejstwo?" - napisał były szef MSZ na Twitterze.

W kolejnym wpisie zaznaczył, że miał włączony tryb oszczędzania danych. "Rozumiem liczyć podwójnie czy potrójnie, ale razy sto?" - dodał.





Wyższe stawki

Od czerwca obywatele Unii Europejskiej, podróżujący po jej terytorium mogą telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu płacąc za to stawkę krajową. Szwajcarii to jednak nie dotyczy, bo kraj ten nie należy do Wspólnoty.

Sieci komórkowe korzystają z okazji. Zielone światło dla dopłat za roaming Operatorzy, którzy liczą straty po ubiegłorocznym zniesieniu opłat roamingowych... zobacz więcej » - Szwajcaria jest wyjątkowym krajem w Europie, jeżeli chodzi o wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne. Dotyczy to wszystkich polskich operatorów i wynika z umów, jakie mają oni podpisane z operatorami szwajcarskimi. Stawki u wszystkich operatorów są porównywalne - podkreśla w rozmowie z tvn24bis.pl Bartosz Ząbek z biura prasowego Plusa.

Jak dodał, każdy klient, logując się do szwajcarskiej sieci, dostaje dwa SMS-y. Pierwszy, tzw. SMS powitalny od sieci Plus, dedykowany jest dla Szwajcarii i zawiera wyszczególnione w złotych stawki za połączenia głosowe, SMS-y i przesył danych.

Ząbek podkreśla, że klienci Plusa, jeśli chodzi o transmisję danych w roamingu, chronieni są usługą Limiter Data, która blokuje transmisję danych na poziomie 250 zł.

- Wszyscy klienci mają tę usługę aktywowaną automatycznie. Korzystanie z transmisji danych powyżej tej kwoty możliwe jest tylko i wyłącznie po wysłaniu SMS-a o treści "odblokuj" - powiedział.

Roaming bez dodatkowych opłat

Zniesienie opłat za roaming w czerwcu ubiegłego roku było traktowane jako wielkie osiągnięcie Unii Europejskiej. "Unia Europejska ma zbliżać ludzi i ułatwiać im życie. Zniesienie opłat roamingowych to prawdziwy europejski sukces" - podkreślano we wspólnym komunikacie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, premiera Malty Josepha Muscata, w imieniu prezydencji Malty w Radzie Unii Europejskiej, oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Przez ostatnie 10 lat, pisano wówczas w oświadczeniu, instytucje europejskie wspólnie pracowały nad zniesieniem opłat roamingowych. "Za każdym razem, gdy obywatel Unii Europejskiej wyjeżdżał do innego państwa członkowskiego, czy to na wakacje, do pracy, czy na studia, a nawet gdy przekraczał granicę tylko na jeden dzień, musiał uważać na to, jak korzysta z telefonu komórkowego, a po powrocie martwił się o wysoki rachunek z naliczonymi opłatami roamingowymi. Teraz opłaty roamingowe odchodzą już w przeszłość" - podkreślano w czerwcu 2017 roku.