Sześć ofert złożono w przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej zakopianki pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem. Najniższą cenę – ponad 706 mln złotych - zaproponowała firma z Chin. Trasa ma być gotowa w ciągu 49 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Druga pod względem ceny jest oferta polskiej firmy z Zawiercia, która zaproponowała wykonanie kontraktu za ponad 880 mln złotych. Kolejne oferty mieszczą się w przedziale od blisko 891 mln do ponad 1,486 mld złotych. Wszyscy wykonawcy chcą zrealizować inwestycję w ciągu 49 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przetarg

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, teraz złożone oferty zostaną zbadane, by ustalić, czy spełniają kryteria przetargowe. O wyborze najkorzystniejszej z nich zadecyduje suma punktów przyznanych według kryteriów, w których cena stanowi 60 proc. Pozostałe to: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9 proc.), równość podłużna nawierzchni (8 proc.), personel wykonawcy (6 proc.), termin realizacji kontraktu (12 proc.) oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego (5 proc.).



Planowana inwestycja będzie realizowana w formule "projektuj i buduj". Przewiduje się budowę: 16,1 km dwujezdniowej drogi, czterech węzłów drogowych w Obidowej, Klikuszowej, Nowym Targu Zachód i Nowym Targu Południe oraz 22 obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów i estakad. Ponadto, konieczne będzie wybudowanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, kanalizacji i odwodnienia, ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt.

Przetarg dotyczy budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 - na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu

Zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ formalnie nie będzie drogą ekspresową, ale będzie w zasadzie spełniać jej parametry. Będzie to droga o ruchu przyspieszonym. Odcinek ten będzie kontynuacją istniejącej dwujezdniowej DK 47 i połączy się z nią w Rdzawce.

Droga inwestycja

W momencie ogłoszenia przetargu GDDKiA szacowała, że inwestycja będzie - ze względu na trudny teren i konieczność wybudowania wielu obiektów inżynieryjnych - kosztować ok. 1 mld złotych.



Obecnie droga krajowa 47 między Rdzawką a Nowym Targiem jest w każdym kierunku jednojezdniowa. To "wąskie gardło" dla kierowców zmierzających na Podhale. Według pomiarów z 2015 roku średni ruch dobowy na tym odcinku zakopianki sięga nawet 18 tys. pojazdów. Ruch znacznie wzrasta w weekendy, ferie i w czasie wakacji. .

Budowa już trwa

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków zakopianki, stanowiącej górski fragment drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad dwukilometrowy tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.



Przedstawicielka GDDKiA zaznaczyła, że w efekcie prowadzonych inwestycji zakopianka pomiędzy Krakowem i Nowym Targiem na całym przebiegu będzie drogą dwujezdniową. - Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry - podkreśliła.