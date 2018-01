System CEPiK 2.0 wymaga jeszcze kilkudziesięciu milionów złotych nakładów - poinformował podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji.

- Z racji pewnych dodatkowych prac, które będą musiały być teraz prowadzone zakładamy, że kolejne kilkadziesiąt milionów trzeba będzie w system dodatkowo włożyć. Będziemy starać się tę kwotę minimalizować - powiedział Okoński.



Przypomniał, że umowa na realizację systemu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki opiewała na 150 mln zł.

- Po kolejnych aneksach w tym momencie jest to kwota 150 milionów złotych plus infrastruktura jeszcze do tego. W sumie jest to koszt pomiędzy 200 a 300 milionów złotych. To jest sumaryczny koszt - dodał.

Start z problemami

Nowy system CEPiK ruszył 13 listopada ubiegłego roku. Część urzędów miała jednak spore problemy z rejestrowaniem aut i wydawaniem stałych dowodów rejestracyjnych.

Anna Streżyńska, ówczesna minister cyfryzacji zapowiedziała wtedy, że CEPiK uzyska 100-procentową użyteczność w czerwcu 2018 roku.

Kilka dni temu Marek Zagórski, który aktualnie kieruje pracami resortu cyfryzacji przyznał, że CEPiK nie działa jeszcze jak należy i występują pojedyncze problemy.

W związku ze startem nowego systemu zmieniło się wiele przepisów. Jedną z najważniejszych nowości była zmiana sposobu płatności za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Teraz za test trzeba zapłacić przed, a nie po jego przeprowadzeniu.

Ma to ukrócić tzw. turystykę badań technicznych, w ramach której kierowcy nie uzyskawszy pozytywnego wyniku badania technicznego, przenosili się do innej stacji badań technicznych.

Pozostałe zmiany