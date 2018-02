Blisko 500 złotych - tyle miesięcznie należy zapłacić za wynajem metra kwadratowego powierzchni handlowej zlokalizowanej w najlepszych centrach handlowych w Warszawie. Stawki w innych największych miastach są kilkukrotnie mniejsze.

Największym i najbardziej konkurencyjnym rynkiem handlowym w Polsce pozostaje niezmiennie Warszawa. Jak wynika z raportu "Dużo handlu w dużych miastach" przygotowanego przez firmę Colliers International w zeszłym roku podaż powierzchni handlowej w Warszawie wyniosła ponad 1,5 mln metrów kwadratowych (mkw.). Dotyczyło to 47 centrów handlowych. W całej Polsce zasoby powierzchni centrów handlowych przekroczyły 11,5 mln mkw.

Wynagrodzenia mocno w górę Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w styczniu o 7,3 procent w po... zobacz więcej »

Jakie stawki?

W stolic występują też najwyższe w kraju stawki czynszów w prestiżowych miejscach. Za powierzchnię handlową zlokalizowaną w najlepszych centrach handlowych trzeba było zapłacić 115 - 120 euro, czyli blisko nawet blisko 500 złotych za metr kwadratowy miesięcznie. Na pozostałych największych rynkach, czyli Górnym Śląsku, w Trójmieście i Wrocławiu stawki wahały się w przedziale 35 – 42 euro, czyli 145-170 złotych za metr kwadratowy miesięcznie.

W przypadku mniejszych lokali oznacza to miesięczne czynsze na poziomie kilku tysięcy złotych, a w przypadku największych (hipermarkety mające po kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych) - liczone nawet w milionach.



Z raportu wynika również, że poziom nasycenia w Warszawie osiągnął 599 mkw. na tysiąc mieszkańców a to niewiele w porównaniu z najbardziej nasyconymi rynkami. Takim z pewnością jest Wrocław z wynikiem 906 mkw. na tysiąc mieszkańców czy Lublin 1128 mkw. na tysiąc mieszkańców.

Będzie więcej

W zeszłym roku polski rynek powierzchni centrów handlowych powiększył się o kolejne 360 tysięcy mkw. Wzrost jest o 15 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

W 2017 roku do użytku oddano dwanaście nowych centrów handlowych, wśród których przeważały duże obiekty o powierzchni powyżej 40 tys. mkw. Do największych ukończonych projektów należą: Galeria Północna w Warszawie (64 tys. mkw.), Wroclavia (64 tys. mkw.), IKEA Skende Shopping w Lublinie (57,5 tys. mkw.), Serenada w Krakowie (42 tys. mkw.).



W raporcie czytamy również, że koniec grudnia 2017 roku w Polsce, w budowie pozostawało ok. 580 tys. mkw. powierzchni handlowej. Wciąż trwają budowy obiektów takich, jak Galeria Młociny w Warszawie (76 tys. mkw.), Forum w Gdańsku (62 tys. mkw.) czy Galeria Libero w Katowicach (42 tys. mkw.).



— Przewidujemy, że nowa podaż w roku 2018 będzie nieco większa niż w roku poprzednim, z uwagi na zakończenie kilku dużych inwestycji handlowych oraz rozbudów istniejących centrów handlowych. O ile nie nastąpią opóźnienia, na rynek zostanie dostarczone ok. 450 tys. mkw. powierzchni w centrach handlowych — mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.