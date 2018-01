Koszulki sportowe, stroje piłkarskie, gadżety patriotyczne już wkrótce mogą trafić do sprzedaży na stacjach PKN Orlen. "Proponowana zmiana statutu wynika ze strategii koncernu przyjętej w grudniu 2016 roku i nie ma związku z mającymi wejść w życie ograniczeniami handlu w niedzielę" - zastrzega koncern paliwowy.

PKN Orlen poinformował w czwartkowym komunikacie, że na 2 lutego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów obrad ma być dopisanie do statutu spółki blisko dwudziestu nowych obszarów działania. Eksperci wskazali, że to może być przygotowaniem do ograniczenia handlu w niedziele.

- Ustawa nie przewiduje ograniczenia powierzchniowego dla stacji benzynowych, dlatego też można sobie wyobrazić, że na stacjach będzie można znaleźć szeroki asortyment, porównywalny do takiego, który jest w sklepie, i w ten sposób deklasować konkurencję - oceniła Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Oświadczenie PKN Orlen

Jak wskazano w poniedziałkowym komunikacie, opublikowanym na jednym z portali społecznościowych, PKN Orlen od lat rozbudowuje ofertę sklepową na swoich stacjach paliw i na tym dobrze zarabia. Jak informuje firma, jest ona "w gronie europejskich liderów pod względem udziału marży ze sprzedaży pozapaliwowej w marży ze sprzedaży detalicznej ogółem".

Orlen na zakupach. Wyda miliardy na wykupienie czeskiej spółki PKN Orlen, który posiada obecnie 62,9 procent akcji Unipetrolu, ogłosił wezwanie... zobacz więcej » "W związku z rosnącą skalą tej działalności podjęta została decyzja o zmianie modelu zaopatrzenia stacji i kupowaniu części produktów sklepowych bezpośrednio u producentów i dostawców, zamiast w hurtowniach prowadzonych przez podmioty trzecie" - czytamy w informacji biura prasowego PKN Orlen.

Wskazano, że obecnie spółka jest w trakcie przygotowywania pilotażowego projektu zmiany systemu dystrybucji części produktów z oferty sklepowej. "Po fazie testów i ewentualnym wdrożeniu, projekt będzie obejmował wszystkie stacje własne oraz tę część stacji franczyzowych, które już teraz korzystają z potencjału zakupowego PKN Orlen" - podkreślono.

Pilotaż ruszy w lipcu 2018 roku na 100 stacjach własnych, a pełne wdrożenie, wraz ze stacjami franczyzowymi, nastąpi w styczniu 2019 roku.

Jak tłumaczy biuro prasowe, "ponieważ stacje franczyzowe są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, konieczna jest zmiana statutu spółki w zakresie sprzedaży hurtowej". Poszerzenie zapisu statutowego o poszczególne kategorie wynika ze specyfiki Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Odzież na stacji

"Potencjalna sprzedaż klientom na stacjach franczyzowych koszulek sportowych (Orlen Warsaw Marathon), strojów piłkarskich (np. promocja mundialowa), czy gadżetów patriotycznych związanych ze 100-leciem niepodległości wymaga wpisania całej podklasy 46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" - czytamy.

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe, wyrobów pończoszniczych, dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki, obuwia, artykułów futrzarskich, parasoli - zaznacza koncern.