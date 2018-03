Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Odtwórz: Duda: jeśli ktoś chce kupić spodnie w niedzielę, to kupi w poniedziałek

Odtwórz: Błaszczak: Powinniśmy równać do góry, tak jak jest w Niemczech

Odtwórz: "Ludzie są przeciążeni pracą". Zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu

Odtwórz: Co dalej z handlem w niedzielę?

Odtwórz: 3...2...1... Rada Ministrów wreszcie zdradzi co myśli o zakazie handlu w niedzielę

Odtwórz: Zakaz handlu w niedziele w rękach posłów. "S" idzie do Sejmu

Odtwórz: "Solidarność" nie ustępuje, PiS przerywa komisję. Co z zakazem handlu w niedziele?

Odtwórz: Morawiecki o handlu w niedziele: nie jest to problem pierwszorzędny

Odtwórz: Zakaz handlu nie tak szybko. "Być może PiS chce zakazu we wszystkie niedziele"

Odtwórz: Premier Szydło o zakazie handlu we wszystkie niedziele

Odtwórz: Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej. Projekt ustawy trafił do komisji

Odtwórz: Prezydent podpisze we wtorek ustawę o zakazie handlu w niedziele

Odtwórz: Sklepy mają być zamknięte w co drugą niedzielę. "Solidarność" zawiedziona

Pierwsza niedziela obowiązywania nowych przepisów ograniczających handel przebiegła spokojnie - ocenili związkowcy z "Solidarności", którzy byli inicjatorami wprowadzenia zakazu handlu. Wczoraj związkowcy apelowali o zgłaszanie sygnałów o łamaniu przepisów przez handlowców. Sami blisko pięćdziesiąt razy alarmowali Państwową Inspekcję Pracy o możliwym złamaniu zakazu. - To niewiele - mówi Marek Lewandowski z "Solidarności".

Lewandowski przypomniał, że w związku z ograniczeniem handlu w niedziele NSZZ "Solidarność" uruchomiła specjalną infolinię, na którą można było zgłaszać przypadki łamania prawa. Zgłoszenia można było również przesyłać na specjalny adres e-mail. - Zanotowaliśmy blisko 50 zgłoszeń. To niewiele. Wszystkie przekazaliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy - powiedział rzecznik związku.



Galerie świeciły pustkami, stacje paliw dla zapominalskich. "Następnym razem będę pamiętał" W niedzielę po raz pierwszy w praktyce mogliśmy się przekonać, jak działa ustawa... zobacz więcej » Jego zdaniem pierwszy dzień obowiązywania ograniczenia handlu w niedziele przebiegł bardzo spokojnie. - Jak się okazało, nie sprawdziły się zapowiedzi i straszenie, że ograniczenie będzie masowo obchodzone. Pracodawcy podeszli do tego poważnie. W sklepach, które były otwarte, w większości przypadków za ladą stanęli właściciele sklepów - podkreślił

Rzecznik "S" uważa, że pierwsza niedziela, podczas której obowiązywało ograniczenie handlu, pozwoli rozwiać wątpliwości np. w kwestii tego, które galerie mogą być otwarte w dzień obowiązywania zakazu. Lewandowski posłużył się przykładem Galerii Metropolia w Gdańsku, która uzyskała status dworca i w minioną niedzielę normalnie pracowała.

- Państwowa Inspekcja Pracy będzie musiała rozstrzygnąć, czy było to zgodne z prawem - uważa Marek Lewandowski.

Dobra reakcja

W ocenie Lewandowskiego, Polacy dobrze zareagowali na nowe przepisy i zakupy zrobili wcześniej. - Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele w innych krajach, sklepy zwiększyły obroty i zatrudnienie. Podobną tendencję, mam nadzieję, zaobserwujemy w Polsce - powiedział rzecznik.

Lewandowski nie obawia się tego, że stacje benzynowe masową zaczną poszerzać swój asortyment. "Na stacjach jest drożej niż w innych sklepach. My wciąż jesteśmy stosunkowo biednym społeczeństwem. Dlatego przede wszystkim będziemy kupować w marketach. Na stacjach będą jedynie tzw. interwencyjne zakupy" - wyjaśniał.



Wyraził przekonanie, że stopniowe wprowadzanie ograniczenia przebiegnie bez przeszkód. - Możliwość robienia zakupów w niedziele to duża wygoda, ale warto zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z tego przywileju na rzecz pracowników, którzy muszą nas wówczas obsługiwać - zaznaczył rzecznik.

Wolna niedziela

Niedziele bez handlu. Pięć najważniejszych informacji o zakazie 11 marca nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Zaczyna obowiązywać ogranicze... zobacz więcej » Państwowa Inspekcja Pracy, która w niedzielę 11 marca prowadziła kontrole przestrzegania przepisów, wynikami ma podzielić się w czwartek.



Miniona niedziela była pierwszym dniem, kiedy obowiązywało ograniczenie handlu. Zgodnie z nowym prawem, w każdym miesiącu 2018 roku dwie niedziele będą handlowe - pierwsza i ostatnia.



Ustawa ograniczająca handel w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Katalog wyjątków