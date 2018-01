Dwuprzegubowe trolejbusy o długości ponad 24 metrów chce wprowadzić do swojej oferty wielkopolski producent autobusów, trolejbusów i tramwajów firma Solaris Bus & Coach. Pierwszy trójczłonowy pojazd powinien być gotowy w połowie 2018 roku.

Spółka poinformowała w środę, że Solaris Trollino 24 powstaje z myślą o stworzeniu platformy do przyszłej, seryjnej produkcji pojazdów 24-metrowych z napędem hybrydowym, elektrycznym oraz trolejbusów. Jak powiedział w imieniu spółki Mateusz Figaszewski, na europejskich rynkach widać zainteresowanie tego typu pojazdami.



- Mamy już bardzo poważne deklaracje zakupu tego typu trolejbusów oraz – docelowo – autobusów elektrycznych i hybrydowych. Zakończenie produkcji dwuprzegubowego trolejbusu planowane jest na połowę 2018 roku. Następnie zostanie on przetransportowany na jazdy testowe do wybranych europejskich miast, podczas których będzie przechodził badania homologacyjne dopuszczające go do ruchu pasażerskiego – powiedział Polskiej Agencji Prasowej.

Trolejbus

Firma Solaris Bus & Coach wprowadziła trolejbusy do swojej oferty w 2001 roku. Dotąd dostarczyła blisko 1,2 tys. pojazdów tego typu do klientów z 16 państw.



- Najnowszy produkt Solarisa będzie pojazdem bardzo zaawansowanym technicznie. Napęd stanowić będą dwa silniki trakcyjne, napędzające dwie osie napędowe. Zamontowany w trolejbusie pakiet baterii o pojemności 94 Ah (58 kWh) ładowany będzie podczas jazdy z trakcji trolejbusowej poprzez stosowany tradycyjnie w trolejbusach pantograf dwupolowy. Energia zgromadzona w bateriach wykorzystywana będzie z kolei do zasilania napędu, gdy trolejbus znajduje się poza trakcją elektryczną – poinformowała w środę spółka.



Aby ułatwić manewry w ruchu miejskim, czwarta oś pojazdu będzie skrętna. Pojazd wyposażony zostanie ponadto m.in. w elektryczne wspomaganie układu kierowniczego. W przestrzeni pasażerskiej zagospodarowano 53 miejsca siedzące, z których 16 jest dostępnych z niskiej podłogi, co ułatwi korzystanie z nich osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Producent przewidział także miejsca na wózki inwalidzkie i dziecięce oraz zatokę do przewożenia rowerów.

Wyzwanie

Mateusz Figaszewski powiedział, że prace nad stworzeniem dwuprzegubowego pojazdu zostały zapoczątkowane w Solarisie już kilka lat temu.



- Kilka miesięcy temu zarząd spółki podjął decyzję o realizacji tego projektu do fazy gotowego pojazdu, bo jest zainteresowanie tego typu produktem na rynkach europejskich. Stworzenie dwuprzegubowego pojazdu wiąże się z wieloma wyzwaniami. Taki pojazd ma większą masę własną, potrzebuje więc większej liczby osi napędowych. Dużym wyzwaniem jest też zaprojektowanie układu sterowania tak długim pojazdem - dodał.



Na początku roku spółka poinformowała o podpisaniu kontraktu na dostawę 41 trolejbusów Solaris Trollino 12 dla wileńskiego przewoźnika VVT. Wszystkie pojazdy mają trafić na Litwę jeszcze w tym roku.



Do tej pory wielkopolska firma dostarczyła do 32 państw na świecie ponad 15 tys. pojazdów. Zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.