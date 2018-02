Budowlany gigant Skanska zapowiada zwolnienie do 2,5 tysiąca pracowników w Polsce. Proces restrukturyzacji obejmie zatem ponad połowę osób zatrudnionych w spółce. Przeprowadzenie zwolnień zaplanowano w okresie od marca do grudnia tego roku.

Przedstawiciele biura prasowego Skanska w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl tłumaczą, że zapowiadany proces restrukturyzacji jest efektem wdrożenia nowej strategii pod nazwą "Budujemy Miasta".

"Jej celem jest integracja biznesu w dużych aglomeracjach miejskich, większa koncentracja na współpracy z innymi spółkami z Grupy Skanska oraz większe zaangażowanie w realizację kompleksowych projektów, zaawansowanych technologicznie, stanowiących wyzwanie pod względem inżynieryjnym" - czytamy.

W związku z tym z pracą ma się pożegnać nawet 2500 pracowników.

Redukcje zatrudnienia będą miały też miejsce w Czechach i Wielkiej Brytanii. Jednak to w Polsce będą miały największą skalę.

Zwolnienia grupowe

Umowa na ważną trasę. Tu Via Baltica rozpocznie swój bieg 479,1 mln zł brutto będzie kosztował projekt i budowa ok. 20-km odcinka trasy S6... zobacz więcej » Z pisma, do którego dotarliśmy, przesłanego przez Skanska do zakładowych organizacji związkowych, wynika, że zwolnienia w największym stopniu obejmą wykwalifikowanych robotników - do 800 pracowników.

Redukcja zatrudnienia będzie rozłożona w czasie i potrwa od marca do końca grudnia 2018 roku.

Jednocześnie związkom zaproponowano trzy kryteria wyboru pracowników do zwolnienia. Są nimi: ocena przydatności pracownika na danym stanowisku, posiadanie przez pracownika unikalnej wiedzy i doświadczenia oraz zapotrzebowanie na dane stanowisko w danej lokalizacji.

Zarówno sam przebieg, jak i liczba pracowników, którzy zostaną objęci grupowymi zwolnieniami, będzie jeszcze przedmiotem konsultacji między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Zgodnie z ustawą potrwają one 20 dni i zakończą się 21 lutego.

O firmie

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej firmy, Skanska to jedna z największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. Przedsiębiorstwo powstało w 1887 roku w Szwecji. Łącznie zatrudnia 41 tysięcy osób w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce, na dzień 1 lutego tego roku, w firmie zatrudnionych było 4693 pracowników.