Do tysiąca złotych bez obowiązku rejestracji firmy? "To jest zdecydowanie za mało"

Do tysiąca złotych bez obowiązku rejestracji firmy? "To jest zdecydowanie za mało" "Źródło: TVN24 BiS"

Sejm zaakceptował w środę wieczorem poprawki Senatu do nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego i kodeksu postępowania administracyjnego. Nowela, do której kilka poprawek zgłosił Senat, umożliwia pomoc dla małych i średnich firm znajdujących się w kłopotach finansowych.

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu wiążą się m.in. z wydłużeniem do 26 czerwca 2018 r. okresu vacatio legis przepisów prawa restrukturyzacyjnego, przewidujących utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które pierwotnie miały wejść w życie 1 lutego 2018 r. Senatorowie uznali, że fakt ten należy też uwzględnić w tzw. pakiecie wierzycielskim - noweli niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.



"Mając na uwadze, że wskazany przepis wiąże się z instytucją Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, przewidziany w nim termin musi być skorelowany z terminem wejścia w życie regulacji tworzących Rejestr" - napisano w uzasadnieniu do poprawek.



Niedzielny handel do wygaszenia. Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy Sejm uchwalił w środę w nocy wraz z poprawkami ustawę ograniczającą handel w nie... zobacz więcej » Posłowie zaakceptowali też poprawkę usuwającą wątpliwości interpretacyjne przepisu mówiącego, że nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku działania konieczne do realizacji określonego w ustawie celu, w polegające na likwidacji lub ograniczeniu działalności przedsiębiorcy, przynoszącej przed restrukturyzacją straty.

Sprawne pomoc dla firm

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym zawierają nowe przepisy o pomocy publicznej. Mają one na celu umożliwienie udzielenia wsparcia ze środków publicznych podmiotom objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym bez naruszenia przepisów prawa unijnego i bez konieczności zgłaszania tego Komisji Europejskiej, jako dozwoloną prawem unijnym pomoc publiczną.



Jak wyjaśniał w toku prac parlamentarnych wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zmiany w prawie restrukturyzacyjnym mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów tej ustawy, dotyczących pomocy publicznej, do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w ramach postępowania notyfikacyjnego, dotyczącego polskiego "Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców".



Zaproponowane w ustawie instrumenty prawne, jak mówił, mają umożliwić sprawne funkcjonowanie systemu pomocy publicznej, jako efektywnego źródła wsparcia procedur restrukturyzacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.



Wyjaśniał też, że wprowadzenie zmian pozwoli na wejście w życie wydanej przez KE warunkowo decyzji, pozwalającej na udzielanie pomocy publicznej bez konieczności indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.