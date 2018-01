Sejm uchwalił w czwartek budżet na 2018 rok z deficytem nieprzekraczającym 41,5 mld zł. Z rozpatrzonych około 400 poprawek przegłosowano kilkadziesiąt przygotowanych przez PiS i jedną ponadpartyjną - podpisaną przez przedstawicieli wszystkich klubów. - Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki po głosowaniu.

Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 189, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos z trybuny sejmowej bezpośrednio po głosowaniu. Mówił, że w tegorocznym budżecie "po stronie podatkowej dokonujemy zasadniczego przełomu i dzięki temu te zaplanowane deficyty są najniższe w ciągu 28 lat".

Polityka społeczna

- Jednocześnie możemy mieć środki na zapłacenie na całą naszą politykę społeczną, na politykę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego, podnosimy nasze wydatki we wszystkich istotnych obszarach - powiedział Morawiecki.



Podkreślił, że "łączne podniesienie wydatków sektora finansów publicznych to ponad 40 miliardów złotych rok do roku".



Zapewniał, że pieniądze znajdą się i na drogi, i na koleje, będzie też "najwyższy przyrost wydatków na służbę zdrowia w roku 2018 w porównaniu do ostatnich 28 lat". To, jak zaznaczył, "93 miliardy, przyrost o ponad 6 mld zł".



- Kiedy realizacja budżetu jest lepsza, dzielimy się ze społeczeństwem nadwyżkami - przekonywał premier. Pieniądze budżetowe są też przeznaczane, dodał, na "realizację pewnych zaległości i zobowiązań z przeszłości".



- Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce, dobrze służyć polskim rodzinom, służyć bezpieczeństwu naszych granic, służyć też bezpieczeństwu wewnętrznemu - zakończył szef rządu.

Wśród wprowadzonych do ustawy poprawek znalazły się wyłącznie wnioski pozytywnie zaopiniowane w środę przez komisję finansów publicznych - kilkadziesiąt poprawek PiS złożonych w drugim czytaniu i jeden ponadpartyjny.

Przyjęte poprawki

Część poprawek PiS zakłada szereg inwestycji regionalnych dotyczących m.in. doinwestowania wskazanych we wnioskach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, czy policji, placówek służby zdrowia, żłobków, czy przedszkoli. Jako źródło ich finansowania wskazano rezerwę celową na finansowanie EXPO w Łodzi, którego jednak nie będzie w 2022 roku.

Poparto także jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.

Jedna z przyjętych poprawek zakłada przesunięcie 6 mln zł z wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie Kancelarii Prezydenta RP na wydatki bieżące jednostek budżetowych.



Przyjęto poprawkę przewidującą zmniejszenie wydatków bieżących Trybunału Konstytucyjnego o 2,5 mln zł. Z kwoty tej 200 tys. zł ma zostać przeznaczone na część budżetową związaną z uposażeniami sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeniami rodzinnymi na sfinansowanie świadczenia związanego ze śmiercią sędziego TK. 2,3 mln zł zasili rezerwę celową "na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa".



Zgodnie z inną poprawką zmniejszony zostanie budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W zamian pieniądze skierowane będą na rozwój i utrzymanie systemu "Informacja dla obywatela" i na archiwum zlikwidowanego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Przesunięcia w budżecie

Jedna z przyjętych poprawek przesuwa w budżecie 4 mln zł, przeznaczając je (3,3 mln zł) na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz zwiększenie wydatków kancelarii premiera - z przeznaczeniem na "rozszerzenie zadań wykonywanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczących Funduszu Reprywatyzacji, koordynowania spraw związanych z tworzeniem zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych oraz kształtowania standardów zarządzania w sektorze finansów publicznych".



W kolejnej przyjętej poprawce posłowie PiS zaproponowali przesunięcie 24 mln zł w części budżetu poświęconej gospodarce wodnej. Pieniądze te mają być przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych dla rolnictwa. W znacznej części (16 mln zł) trafią do tzw. spółek wodnych.



Zdecydowano także o przesunięciu ponad 17,1 mln zł w budżecie więziennictwa, co ma pozwolić na zniwelowanie różnic w uposażeniach między Służbą Więzienną a innymi formacjami mundurowymi.

Mniejsza rezerwa

W innej poprawce PiS zdecydowano się zmniejszyć o 12 mln zł rezerwę ogólną oraz o 8 mln zł rezerwy na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskane dzięki temu 20 mln zł ma zostać przekazane na realizację nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach w kwocie 397,2 mld zł. Rząd przygotowując projekt założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.