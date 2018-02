Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego o "podjęcie działań zmierzających do zatrzymania bezprawnych licytacji", którym podlegają zadłużeni posiadacze walutowych kredytów mieszkaniowych.

Grupujące frankowiczów Stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" wystosowało w piątek list do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście, podpisanym przez prezesa Arkadiusza Szcześniaka zwrócono uwagę, że "ostatnie dni przyniosły informacje o kolejnych eksmisjach i licytacjach rodzin uwikłanych w tzw. kredyty 'walutowe'".



Bankowcy: spada zadłużenie Polaków w walutach W ciągu ostatnich trzech lat poziom zadłużenia z tytułu walutowych kredytów mies... zobacz więcej » "Jak podkreślają przedstawiciele miasta Poznania tych licytacji, tylko w tym mieście, jest coraz więcej. Rodzinom tym nie przysługuje lokal zastępczy, nawet w przypadku, gdy ich obecna sytuacja życiowa i materialna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji, rodziny te, mogą być eksmitowane na bruk nawet zimą" - stwierdza SBB.

Licytacje

SBB przypomina, że od 2010 roku "ubyło już ok. 200 tys. umów kredytów »walutowych«". "W naszej ocenie oznacza to, że w tej liczbie około kilkadziesiąt tysięcy rodzin otrzymało wypowiedzenie umowy przez bank i zostało pozbawionych dorobku życia, a często także jedynego miejsca zamieszkania" - głosi list.



Do kolejnych dwóch licytacji, według SBB, ma dojść 9 lutego. Odbędą się one, jak zaznacza Stowarzyszenie, "na podstawie niekonstytucyjnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego".



Pomoc dla frankowiczów i problematyczny zapis. "Może mobilizować banki do wypowiadania umów" Prezydent niestety znów uległ lobby bankowemu. Jego projekt noweli ustawy o wspa... zobacz więcej » Zdaniem SBB, "sytuacja ta spowodowana jest brakiem ustawowego rozwiązania problemu", natomiast "zrzucenie na wymiar sprawiedliwości odpowiedzialności za rozwiązanie problemu nielegalnych i nieuczciwych umów zawieranych przez banki z polskimi obywatelami doprowadziło do sytuacji, w której nieruchomości są licytowane wbrew przepisom konstytucji oraz wbrew zapisom Dyrektywy UE 93/13".

Prośba do premiera

Stowarzyszenie uważa, że "banki w Polsce bezkarnie i z premedytacją wypowiadają umowy stosując do wyliczenia długu klauzule prawomocnie uznane za nieuczciwe i niewiążące konsumenta".



"Skala problemu i liczba podobnych jak wyżej wymienione spraw nie pozwala, aby organizacje społeczne były obecne na każdej rozprawie i podczas każdej licytacji. Niestety często też sądy nie zezwalają na obecność strony społecznej podczas rozprawy" - głosi list.



"Dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do zatrzymania tych bezprawnych licytacji" - apeluje SBB.