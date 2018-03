- Mam nadzieję, że we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy dotyczącej norm jakości dla węgla - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny, który w resorcie odpowiada za projekty ułatwiające walkę ze smogiem. Wiceminister dodał, że trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej.

Piotr Woźny w poniedziałek był gościem odbywającej się w Senacie konferencji "Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce". Wiceminister poinformował na konferencji, że jest po rozmowach z ministrem energii oraz Rządowym Centrum Legislacji m.in. na temat ustawy dotyczącej norm jakości dla węgla.

Raport smogowy. Sprawdź, czym oddychasz

Kluczowe przepisy

- Mam nadzieję, że jutro ta ustawa zostanie przyjęta i skierowana do parlamentu - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Woźny podkreślił, że nowe przepisy, obok programu termomodernizacji oraz rozporządzenia ws. norm jakości dla kotłów grzewczych, są kluczowe w walce ze smogiem. Przypomniał, że nowa ustawa ma wyeliminować z obrotu detalicznego najgorszej jakości węgiel. Sprzedawany węgiel będzie musiał mieć też odpowiednie świadectwa dotyczące kaloryczności czy zasiarczenia.

Na mocy nowych przepisów, składy węgla będą kontrolowane przez Inspekcję Handlową.

Kredyt na ocieplenie

Piotr Woźny poinformował ponadto, że trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz systemu kredytów na ocieplanie budynków jednorodzinnych.



- Uruchomiliśmy rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat termomodernizacyjnej ulgi podatkowej na wzór ulgi remontowo-budowlanej. Drugim narzędziem miałyby być instrumenty finansowe - kredyty i pożyczki, które pozwolą na przeprowadzenie termomodernizacji - powiedział.



Takie ulgi miałyby być dedykowane dla osób zamożniejszych. Woźny wskazał, że na 5,5 mln budynków jednorodzinnych w Polsce aż połowa nie jest ocieplona. Są to głównie budynki, które powstawały przez 1989 rokiem.



Według wiceministra w przypadku osób najuboższych, państwo, w tym samorządy powinny w 100 proc. sfinansować taką termomodernizację.



Do końca marca powinny też zakończyć się prace nad projektem ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji, która da podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji.

Uczestniczący w konferencji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział, że zmiany czeka też tzw. ustawa śmieciowa. Zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach wiejskich odpady komunalne są zabierane od mieszkańców przynajmniej raz w miesiącu. To - jak wskazał - powoduje, że część śmieci jest spalana - co w konsekwencji przyczynia się również do powstawania szkodliwego smogu.

Smog w Polsce

Pod koniec lutego premier Mateusz Morawiecki poinformował o starcie pilotażowego programu termomodernizacji domów, który ma być realizowany w najbardziej dotkniętych smogiem gminach w Polsce. Chodzi o 22 gminy, które znajdują się na przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 miast najbardziej dotkniętych smogiem. Aż siedem miast z Polski znajduje się w pierwszej dziesiątce. Są to m.in. Żywiec, Pszczyna czy Rybnik.



Termomodernizacja objąć ma ok. 15-16 tys. domów, a inwestycje mają ruszyć w sierpniu. Cały program ma kosztować ok. 750 mln zł.