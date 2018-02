Ryanair zaoferuje prawie 60 nowych tras z polskich lotnisk. Najwięcej z nich z Krakowa i Wrocławia. Irlandzki przewoźnik planuje przewieźć w tym roku ponad 11 milionów pasażerów. Nowe trasy ogłosiły również Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Wizz Air.

- Rok 2018 jest dla nas rekordowy pod względem nowych tras. W siatce połączeń Ryanaira znajdzie się prawie 60 nowych kierunków, a nowości pojawią się prawie na wszystkich polskich lotniskach - powiedział na środowej konferencji prasowej Juliusz Komorek, członek zarządu ds. regulacyjnych i prawnych.

Nowe trasy

To będzie jedno z największych lotnisk na świecie. Otwarcie jeszcze w tym roku Jedno z największych lotnisk na świecie zostanie otwarte 29 października tego ro... zobacz więcej » Z lotniska w Modlinie latem pasażerowie będą mogli polecieć do Burgas, Pescary i Rimini. Dodatkowo jedna nowa trasa zostanie uruchomiona na zimę - do Ammanu. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu. Nowościami w sezonie zimowym będą także Cagliari i Saloniki. Ponadto zwiększy się częstotliwość lotów do Brukseli (9 razy tygodniowo) i Edynburga (4 razy tygodniowo).

Pasażerowie polecą latem także z lotniska Chopina w Warszawie do Szczecina. Połączenia będą realizowane codziennie latem i 6 razy w tygodniu zimą.

Najwięcej, bo 15 nowości w sezonie letnim, pojawi się w Krakowie. Wśród nich trasy do Aten, Barcelony, Berlina, Frankfurtu, Marrakeshu, czy Tel Awiwu. Ponadto pojawi się jedna nowa trasa na lato - do Burgas w Bułgarii. Z Krakowa będzie można polecieć zimą do Ammanu. Nowościami w rozkładzie zimowym będzie także Pafos i Trapani. Od zimy będzie realizowana również większa liczba lotów do Dublina (9 razy tygodniowo) i Edynburga (5 razy).

We Wrocławiu pojawią się trzy nowe trasy na lato: Ateny (2 razy tygodniowo), Faro i Podgorica (1 raz). Poza tym w rozkładzie letnim znajdzie się 8 nowości, między innymi Bruksela, Edynburg, Gdańsk i Palermo. Od zimy więcej lotów będzie także do Tel Awiwu (2 razy tygodniowo).



Rozszerzona zostanie także oferta z portu lotniczego w Gdańsku. Nowościami na lato będą trasy do Aten, Aarhus w Danii, Tel Awiwu i Wrocławia. W sezonie zimowym w ofercie pojawią się Alicante i Pisa (2 razy tygodniowo). Od zimy więcej lotów będzie także realizowanych do Londynu i Bergamo.

Z Poznania pojawi się 6 nowości w sezonie letnim. Będą to: Ateny, duński Billund, hiszpański Castellon de la Plana, Madryt, Oslo i Tel Awiw. Od zimy w rozkładzie znajdzie się więcej lotów do Dublina (5 razy tygodniowo).



Jak czytamy w komunikacie, nowości pojawią się również w innych polskich miastach. Z Rzeszowa będzie można polecieć do Aten, Burgas i Glasgow, z Katowic do Aten, Edynburga i Mediolanu, z Łodzi do Aten, ze Szczecina do Edynburga, a z Bydgoszczy do Luton.

Rozbudowa Modlina

Słynna plaża zamknięta dla turystów. Wcześniej pojawiła się w filmie z Leonardo DiCaprio Słynna plaża Maya Bay zostanie zamknięta na trzy miesiące. Powodem są ogromne zn... zobacz więcej » Komorek poinformował również, iż w ciągu najbliższych pięciu lat Ryanair podwoi liczbę pasażerów na swoich lotach z i do Warszawy z 3 do 6 mln rocznie oraz utworzy przynajmniej 25 nowych połączeń z lotniska w Modlinie, jeśli Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) "przestanie blokować rozwój tego portu".



- Nie ma miejsca na nasz wzrost w Modlinie. Lotnisko powinno się rozbudować. Są plany tej rozbudowy. Ale PPL blokuje to. Ubolewamy nad tym - powiedział Komorek.

Ryanair jest jedyną linią lotniczą, która lata na lotnisko w Modlinie.



We wrześniu ubiegłego roku p.o. prezesa lotniska w Modlinie Leszek Chorzewski mówił, że port potrzebuje 60 mln zł na inwestycje: 50 mln zł na rozbudowę terminalu i 10 mln zł na remonty dróg kołowania; pieniądze są konieczne do rozwoju lotniska, jednak na to zobowiązanie brak zgody jednego z właścicieli, czyli Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze (PPL), które ma 30,39 proc. udziałów.



PPL tłumaczy, że w Modlinie "należy uporządkować relacje z Ryanairem - jedyną linią regularną, która stamtąd lata i panuje na tym lotnisku niepodzielnie, siłą rzeczy dyktując swoje warunki".

Inni przewoźnicy

Ryanair to niejedyny przewoźnik, który ogłosił w ostatnich dniach nowe połączenia z Polski.

PLL LOT poinformowały w środę, że od 2 lipca br. uruchomią bezpośrednie połączenie między Warszawą a Zaporożem. Rejsy między Warszawą a Zaporożem będą się odbywały sześć razy w tygodniu. Połączenie będzie wykonywane samolotami typu embraer, który na pokład może zabrać do 82 pasażerów.

Z kolei Wizz Air od maja uruchamia połączenia z regionalnego portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach do Dortmundu. Jak poinformowano we wtorek, loty na tej trasie będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałek i piątek.