Dwaj niemieccy giganci rynku energetycznego RWE i E.ON podpisali wstępne porozumienie, zgodnie z którym w ramach wymiany aktywów RWE sprzeda konkurentowi 76,8 procent udziałów w spółce dystrybucyjnej innogy, a sam przejmie od niego biznes energii odnawialnej. Firma innogy dostarcza prąd 930 tys. klientom w Polsce.

W zamian za 76,8-procentowy udział w innogy, RWE ma otrzymać 16,67-procentowy udział w E.ON, a następnie przejąć od niego całość biznesu energii odnawialnej wraz z wygenerowanymi przezeń zyskami od początku 2018 roku. RWE zachowa też działalność związaną z energią odnawialną i magazynowaniem gazu należące do innogy - napisała firma w komunikacie zamieszczonym w niedzielę na swoim portalu.



Padł rekord zapotrzebowania na prąd. Winne mrozy Padł rekord zapotrzebowania na moc elektryczną zimą - poinformowały Polskie Siec... zobacz więcej » Porozumienie oznacza całkowite przetasowanie na niemieckim rynku energii elektrycznej i wywrócenie do góry nogami całej branży - komentuje agencja dpa.

Zmiana wizerunku

Jeśli umowa dojdzie do skutku, RWE skupi w swoim ręku aktywa związane z produkcją energii elektrycznej - zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i konwencjonalnych, a E.ON skoncentruje się na sieci dystrybucyjnej i obsłudze klientów.

RWE, który jest największym producentem prądu w Niemczech, był jak dotąd "wrogiem numer jeden" organizacji walczących ze zmianą klimatu, gdyż posiada wiele elektrowni spalających węgiel brunatny. Dzięki tej transakcji ma możliwość zmienić swój wizerunek na bardziej proekologiczny - komentuje agencja.



E.ON posiada obecnie milion kilometrów sieci przesyłowych prądu i gazu w Europie, a kontrolowane przez RWE innogy - 574 tys. kilometrów. Sieci dystrybucyjne są obecnie najbardziej solidnym źródłem dochodu E.ON, generują dla niego około dwie trzecie zysku.

W Polsce

Kopanie bitcoinów może zużywać więcej prądu niż mieszkańcy Według firmy Hitaveita Sudurnesja, dostarczającej energię elektryczną na Islandi... zobacz więcej » innogy posiada też aktywa w Polsce. Zgodnie z informacją na stronie firmy, należy do nich m.in. innogy Polska S.A. sprzedająca energię 930 tys. klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.



Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy. innogy Polska Contracting z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność głównie w południowo-zachodniej Polsce i sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych 29 kotłowniach gazowych, olejowych i węglowych.



Do grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

innogy Polska odmówiło tvn24bis.pl komentarza w sprawie niemieckiej transakcji.



Zgodę na transakcję musi jednak wyrazić urząd antymonopolowy i regulator rynku. Cytowani przez dpa krytycy zwracają uwagę na możliwe ograniczenie konkurencji i wyższe ceny dla konsumentów.

- Pod kątem ekonomicznym mogłoby to mieć sens, ale w kwestii prawa kartelowego może zazgrzytać - powiedział agencji Thomas Hechtfischer ze stowarzyszenia inwestorów prywatnych DSW.