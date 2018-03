Rusza piąta edycja programu Mentors4Starters. - To program skierowany do przedsiębiorców, pracowników, ale też do osób, które realizują karierę akademicką - wskazuje Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Grupy ITI. Program daje możliwość przedstawienia swoich planów zawodowych lub realizowanych projektów uznanym autorytetom w świecie biznesu. - Opiekujemy się młodymi ludźmi, którzy są na początku swojej kariery zawodowej. Ja mam z własnej, dobrej woli spróbować pokazać alternatywne rozwiązania - mówi Wojciech Kostrzewa, gość programu "Bilans" w TVN24 BiS. Jak dodaje Maria Belka, współzałożycielka Fundacji Mentors 4 Starters, zainteresowani swoje aplikacje mogą wysyłać do 8 kwietnia.