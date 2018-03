500 plus do zwrotu

Ponad 300 tysięcy złotych muszą zwrócić poznańskie rodziny, które bezprawnie pobierały świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Ten sam problem ma też między innymi kilkaset rodzin z Wrocławia, Gdańska i Krakowa. - Jest to kwestia niefrasobliwości, pewnej niewiedzy, część z tych przypadków to są ludzie, którzy niespecjalnie chcieli się przyznawać do tego, że mieli dochody dodatkowe - mówi Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z reporterką programu "Polska i Świat" w TVN24.

- Klienci z opóźnieniem informują, że coś w ich dochodach się zmieniło. To są najczęstsze przypadki, w których domagamy się zwrotu świadczeń - wyjaśnia Damian Napierała, rzecznik Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Zmiany w dochodach

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku w ramach programu Rodzina 500 plus państwo wypłaciło około 24 mld złotych. Z danych resortu wynika, że około 48 mln złotych zostało pobranych bezprawnie i rodziny muszą zwrócić pieniądze.

Dotyczy to przede wszystkim rodzin, w których deklarowany we wniosku dochód nie przekracza 800 złotych na osobę i które w związku z tym przysługuje im świadczenie już na pierwsze dziecko. Jeżeli od chwili złożenia wniosku zarobki przekroczą maksymalną kwotę rodzina traci prawo do świadczenia. Może dostać pieniądze dopiero na drugie i kolejne dziecko.

Premia za szybkość w sprawie drugiego dziecka. "Analizujemy taką zachętę" W styczniu 2018 roku urodziło się ponad 34 tysiące dzieci, podobnie jak rok temu... zobacz więcej » - Co do zasady jest to kwestia niefrasobliwości, pewnej niewiedzy, część z tych przypadków to są ludzie, którzy niespecjalnie chcieli się przyznawać do tego, że mieli dochody dodatkowe i myśleli, że się może gdzieś prześlizgną. Wydaje się, że nie ma tu co liczyć na taki łut szczęścia - mówi w rozmowie z TVN24 Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wiceminister zapewnia, że dzięki specjalnym systemom informatycznym gminy niemal z całą pewnością wychwycą fałszywe wnioski o świadczenie z programu. Trzeba zatem zgłaszać każdą zmianę dotyczącą dochodów i sytuacji rodzinnej, co od początku podkreślała wprowadzająca program minister pracy Elżbieta Rafalska.

Zwrot świadczeń

Chociaż w skali całego kraju bezprawnie pobrane świadczenia stanowią niewielką część wypłaconych w ramach programu pieniędzy, zwrot nawet kilku tysięcy złotych może okazać się problemem dla beneficjentów.

Na przykład w Poznaniu świadczenia musi zwrócić 320 rodzin. Według krakowskiego urzędu miasta, pieniądze będzie musiało oddać 900 rodzin, we Wrocławiu ten sam problem ma 500 beneficjentów, a w Gdańsku 174.

- Przy okresie zasiłkowym będzie to wychodzić, będziemy wtedy musieli zwracać te pieniądze - wskazuje Bartosz Marczuk.

Do tej pory Poznańskie Centrum Świadczeń odzyskało już ponad połowę bezprawnie pobranych pieniędzy.

