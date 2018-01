Porty w Szczecinie i Świnoujściu przeładowały w 2017 roku 25 milionów 400 tysięcy ton towarów - poinformowały w środę władze Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. To rekordowy wynik, o ponad 5 procent lepszy niż w roku 2016.

- To historyczny, rekordowy wynik, jakiego nie było jeszcze w portach w Szczecinie i w Świnoujściu - powiedział we wtorek prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski. - Jesteśmy portem uniwersalnym. Większość grup towarowych zanotowało wzrost przeładunku – dodał.

Więcej "drobnicy"

Wzrosły przede wszystkim przeładunki rudy i paliw oraz tzw. drobnicy. W przypadku rudy wzrost wyniósł ponad 59 proc. To wynik zwiększonego zapotrzebowania na ten surowiec ze strony hut polskich, słowackich i czeskich.

W 2017 r. przeładowano też blisko 3,4 mln ton paliw. To wzrost o prawie 47 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Przeładunki drobnicy na zakończenie 2017 roku osiągnęły poziom blisko 12,9 mln ton, co oznacza, że od 2016 r. wzrosły o ponad 4 proc.



Port zanotował też wzrost przeładunków kontenerów o 3 proc.



Grupy towarowe, w których zanotowano niższy wynik, to węgiel i zboże. Przeładunek węgla zmniejszył się o 27 proc., natomiast przeładunków zbóż było o blisko 29 proc. mniej.



- Liczyliśmy się z tym, że węgla w portach Szczecin i Świnoujście będzie trochę mniej. Nieprzyjemną niespodzianką był natomiast znaczący spadek przeładunków zboża. Na ten wynik ma wpływ sytuacja w rolnictwie, związana z ubiegłoroczną pogodą i niekorzystny sezon dla zbóż - powiedział Słaboszewski.



Według prognoz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wzrost ma się utrzymać w 2018 r. i osiągnąć 26 mln ton obsłużonych towarów.

Modernizacja

Władze Zarządu Portów podkreśliły, że spółki portowe starają się pozyskać dodatkowe towary, przede wszystkim przez inwestycje w infrastrukturę portową. Plan inwestycyjny zakłada wydatkowanie w portach w Szczecinie i Świnoujściu, w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020, kwoty prawie 1,5 mld złotych.

Zarząd chce zmodernizować nabrzeża w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Parametry nabrzeży mają być dostosowane do nowej głębokości toru wodnego Świnoujście - Szczecin, czyli do 12,5 m. Ponadto w gazoporcie ma powstać nowe stanowisko do redystrybucji LNG, a świnoujski port ma zyskać nabrzeża głębokowodne.



Jak podkreślają władze Zarządu Portów, także takie inwestycje, jak pogłębienie i modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m, rozbudowa trasy S3 oraz użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej mają zwiększyć konkurencyjność portów w Szczecinie i Świnoujściu.



Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami: w Szczecinie i Świnoujściu.



W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych.