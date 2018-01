340 milionów złotych - tyle w najbliższy piątek będzie można wygrać w losowaniu loterii Eurojackpot. Polacy pierwszy raz będą mieli możliwość grać o takie pieniądze - informuje Totalizator Sportowy.

W najbliższy piątek 26 stycznia uczestnicy gier liczbowych będą mogli w loterii Eurojackpot zagrać o 340 milionów złotych. Wszystko przez to, że 19 stycznia żaden gracz nie trafił głównej wygranej, która wynosiła 270 milionów złotych.

Mowa o piątkowym losowaniu, w którym padły następujące liczby: 3, 9, 17, 45, 47 oraz 4, 9.



O tym, jakie wygrane zostały odnotowane 19 stycznia w Polsce, można dowiedzieć się z tabeli zamieszczonej poniżej:

Źródło: Lotto Wygrane w losowaniu Eurojackpot odnotowane 19 stycznia w Polsce

Europejska loteria