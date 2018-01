Odtwórz: Wygrała milion funtów. Pozwała loterię do sądu, bo pieniądze "zniszczyły jej życie"

270 milionów złotych - tyle w najbliższy piątek będzie można wygrać w losowaniu loterii Eurojackpot. "To najwyższa kumulacja w historii gier liczbowych w Polsce" - informuje Totalizator Sportowy.

W najbliższy piątek 19 stycznia wszyscy miłośnicy gier liczbowych będą mogli w loterii Eurojackpot zagrać o 270 milionów złotych. Wszystko przez to, że 12 stycznia żaden gracz nie trafił głównej wygranej.



Mowa o piątkowym losowaniu, w którym padły następujące liczby: 16, 17, 25, 40, 44 oraz 2, 9.



O tym, jakie wygrane zostały odnotowane 12 stycznia w Polsce, można dowiedzieć się z tabeli zamieszczonej poniżej:



Źródło: Lotto Wygrane w losowaniu Eurojackpot odnotowane 12 stycznia w Polsce

W Polsce wyższe wygrane

Jabłka drogie jak mandarynki. Ceny mocno w górę W tym roku jabłka są dwa razy droższe niż przed rokiem. Niektóre krajowe odmiany... zobacz więcej » Totalizator Sportowy przypomina, że osoby, które zagrały w Polsce wygrywają w Eurojackpot znacznie więcej niż w pozostałych krajach. Do wygranych doliczana jest bowiem nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro.

Po ostatnim losowaniu została ona doliczona do wygranej III stopnia, która wyniosła 1 596 278,80 złotych.

Europejska loteria

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. We wrześniu na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, który jest spółką skarbu państwa z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą od ponad 60 lat na rynku loteryjnym.



Jak podkreśla Totalizator Sportowy, loteria pozwala na generowanie wygranych o wysokościach teoretycznie niemożliwych do osiągnięcia w grach oferowanych na pojedynczych rynkach.



Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Można grać na własne liczby lub metodą na chybił trafił. Zakład zawierany jest na jedno najbliższe losowanie. Żeby zagrać, należy odwiedzić jedną kolektur Lotto na terenie kraju.



Wygrane równe i wyższe niż 10 mln euro wypłacane są w euro, ale na życzenie grającego mogą być wypłacone w polskiej walucie.