Przedwczesne jest dziś mówienie o rozszerzeniu programu Rodzina 500 plus; tego typu prace nie trwają w ministerstwie - podkreśliła w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister odniosła się do słów wicepremier Beaty Szydło na temat programu 500 plus. W poniedziałek podczas spotkania z mieszkańcami Leszna (Wielkopolskie) w miejskim teatrze wicepremier była pytana o przyszłość programu 500 plus i o jego ewentualne modyfikacje.

Jak zapewniła, program z pewnością będzie kontynuowany. Nie wykluczyła też, że w 2019 r. uda się go poszerzyć.

Minister wyjaśnia