Około 30 procent umów najmu w centrach handlowych może być renegocjowane w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta – szacują eksperci PwC. Ich zdaniem próby obchodzenia ustawy przez handlowców mogą spowodować jej szybką nowelizację.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wchodzi w życie 1 marca 2018 r. Do końca tego roku sklepy mają być otwierane tylko w dwie niedziele w miesiącu, w 2019 roku - w jedną, a w 2020 roku zakaz ma objąć prawie wszystkie niedziele w roku.

Zdaniem ekspertów PwC wejście w życie ustawy w Polsce spowoduje w pierwszym okresie m.in. masową próbę renegocjacji umów najmu w centrach handlowych. "Według szacunków problem ten może dotyczyć nawet ok. 30 proc. obowiązujących obecnie kontraktów"- napisano w raporcie.

Radca prawny w kancelarii PwC Legal Katarzyna Barańska oceniła, że "ustawa uderzy przede wszystkim w małe centra handlowe, które nie zrekompensują sobie strat w niedzielnym handlu, np. punktami rozrywki czy punktami gastronomicznymi".

Wyjątki

Ustawa przewiduje wiele wyjątków. Eksperci PwC przeanalizowali niektóre z nich.

Dozwolony jest np. nieograniczony handel na stacjach benzynowych. "Należy spodziewać się rozwoju usług oferowanych na stacjach, choć pewnie nie w tak szerokim zakresie jak można przeczytać w wielu komentarzach odnoszących się np. do masowego handlu artykułami RTV i AGD" - prognozują eksperci.

Zwiększony obrót na stacjach może z kolei doprowadzić do wzrostu czynszów dzierżawy, które muszą pokryć koncerny benzynowe - wynika z raportu.

Jak zauważono, ustawa otwiera także drogę do ominięcia zakazu centrom handlowym, które są połączone z dworcami. "Już teraz takie obiekty instalują m.in. punkty sprzedaży biletów oraz informacji dla podróżnych. Zakaz faktycznie nie obowiązuje bowiem w placówkach handlowych na dworcach, ale tylko w zakresie związanym z "bezpośrednią" obsługą podróżnych" - zaobserwowali eksperci.

Takie plany ma np. gdańska Galeria Metropolia, która buduje u siebie kasy biletowe i poczekalnię.

Wyjątek, zgodnie z którym można prowadzić handel za pomocą maszyn, w dłuższej perspektywie może zapoczątkować większą automatyzację handlu. "Eksperci PwC uważają, że następnym krokiem będzie próba wykorzystania sklepów z obsługą automatyczną (bez pracowników), które w innej skali, ale jednak będą działały na takich samych zasadach jak automaty do handlu. Takie sklepy na świecie ma już np. Amazon" - prognozują.

Szybka nowelizacja?

Zdaniem ekspertów PwC możemy spodziewać się szybkiej nowelizacji, która uszczelni przepisy ustawy. Zakazana w niej miałaby zostać np. możliwość otwierania showroomów. W ocenie analityków rząd może zdecydować się na taki krok już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania nowych przepisów.

Takiej możliwości nie wyklucza zresztą samo Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

- Ograniczenie handlu w niedzielę to ważna i wyczekiwana zmiana. Pierwsza niedziela wolna od handlu przypada 11 marca. Zobaczymy, jak ustawa będzie realizowana. Dopiero po analizie sytuacji możliwe będą ewentualne rozmowy o nowelizacji przepisów – powiedział cytowany w dzisiejszym komunikacie wiceminister Stanisław Szwed.