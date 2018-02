Przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej oraz utrudnienia w dostępie do autoryzacji płatności kartą - to utrudnienia, które czekają na klientów niektórych banków. Powodem są prace serwisowe planowane w najbliższy weekend.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę od godziny 23:30 do godziny 8:00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w sobotę w godzinach 6:00-20:00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler.

To wielofunkcyjna platforma transakcyjna będąca elementem bankowości elektronicznej Banku Pekao, dedykowana klientom zainteresowanym inwestowaniem w produkty rynku kapitałowego.

mBank

W najbliższą niedzielę zostaną przeprowadzone prace, które spowodują wyłączenie mKantoru. Usługa będzie niedostępna w godzinach 0:00-4:00, zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.

mKantor pozwala na wymianę waluty za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

Toyota Bank

W niedzielę w godzinach 7:00-9:00 odbędą się prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do autoryzacji płatności kartowych.