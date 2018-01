Odtwórz: Ekspert o rynku pracy przyszłości: robotyzacja to nie bezrobocie

Skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej oraz możliwość prowadzenia ich w formie elektronicznej - to skutki przyjętej przez Senat ustawy w tej sprawie. Nowe prawo ma przynieść pracodawcom nawet 100 milionów złotych oszczędności.

Senat w piątek zaakceptował ustawę bez poprawek. Teraz dokument trafi do prezydenta.



Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją dotyczy przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej pracowników z 50 do 10 lat poprzez przekazanie do Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji w tej sprawie.

Stanowić one będą podstawę do wyliczenia przez Zakład świadczeń emerytalnych i rentowych dla takich osób.



Emerytura na konto bankowe. Polscy seniorzy mają finansowe nadwyżki Prawie 70 proc. emerytów pobiera emeryturę z ZUS na konto bankowe. Osoby starsze... zobacz więcej » Jak tłumaczył podczas prac w Sejmie poseł sprawozdawca Piotr Uściński, takie rozwiązanie pozwoli na to, że w sytuacji kiedy przechodzić będziemy na emerytury, nie będziemy musieli sami zbierać takich informacji.

Będzie można skorzystać z tego, co pracodawca przekazał do ZUS, bądź odebrać od pracodawcy dokumentację po upływie 10 lat.

Elektroniczna dokumentacja

Nowe przepisy pozwolą też pracodawcom przechowywać dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej.

Autor ustawy, czyli resort rozwoju wyliczył, że obecnie roczny koszt przechowywania dokumentacji to 130 mln zł. Po zmianie przepisów - jak przekonywał wiceminister Mariusz Haładyj - oszczędności dla firm mogą sięgnąć nawet ponad 100 mln zł rocznie.

Raporty do ZUS

Rozgrzany rynek pracy. Pensje będą rosły w dwucyfrowym tempie? 266 tysięcy nowych etatów stworzyli przedsiębiorcy w ubiegłym roku. Imponująca j... zobacz więcej » By w pełni zabezpieczyć interesy pracowników, możliwość skorzystania z nowego rozwiązania została podzielona na dwa przypadki.

Pierwszy dotyczy pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. W ich przypadku dokumentacja będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców.

W raportach znajdą się dane potrzebne do ustalenia wysokości emerytury lub renty (m.in. wysokość przychodu). Dane te ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia i uzyskiwać od byłego pracodawcy np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.



Drugi przypadek dotyczy pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2018 r. Tutaj pracodawca będzie mógł również skrócić do 10 lat okres przechowywania dokumentacji obecnych lub byłych pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r.

Pracodawca skorzysta z tego rozwiązania, jeśli złoży w ZUS raport informacyjny, w którym znajdą się informacje niezbędne do wyliczenia emerytury lub renty konkretnego pracownika. Nie musi tego robić, ale jeśli już się zdecyduje, będzie to także decyzja na przyszłość - niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników. Jeżeli pracodawca nie przekaże raportów informacyjnych, będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą 50 lat.



Dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca będzie nadal przechowywał przez 50 lat.