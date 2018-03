Chciałbym, żebyśmy do końca 2027 roku mieli w Polsce czyste powietrze - mówi w programie "Bilans" w TVN24 BiS wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny, który odpowiada w rządzie za walkę ze smogiem. Jak dodał, milion gospodarstw domowych w naszym kraju potrzebuje pomocy finansowej przy ocieplaniu domu.

Według rządowych szacunków wydatki na termomodernizację, czyli zabezpieczenie domów przed utratą ciepła, w skali kraju mają wynieść 50 miliardów złotych. - Państwo wyda 35 miliardów złotych - wyjaśnia Piotr Woźny. 20 procent, czyli 10 mld zł, ma pochodzić ze środków samorządów województw, a 10 procent z budżetów gmin. Rządowy program wsparcia remontów będzie realizowany w latach 2018-2027.

"Nasz główny problem"

- Nasz główny problem w Polsce polega na tym, że mamy 5,5 miliona budynków jednorodzinnych, połowa z nich nie jest prawie w ogóle zaizolowana. Kolejna jedna czwarta jest bardzo słabo zaizolowana. Niestety palimy w tych budynkach bardzo często słabej jakości paliwem i palimy też w kopciuchach (starsze, gorszej jakości piece - red.) - podkreśla doradca premiera Morawieckiego.

Jak dodaje, celem jest doprowadzenie do tego, żeby najgorsze piece były wymieniane na nowsze.

Rząd wypowiada wojnę smogowi. Eksperci: potrzebujemy miliardów, a nie milionów Rząd Prawa i Sprawiedliwości daje sobie 9 lat na pokonanie smogu. Plan jest ambi... zobacz więcej » - To nie jest tak, że w jakikolwiek sposób rezygnujemy z węgla. Ten węgiel, jeżeli jest dobrze spalany w przygotowanych do tego instalacjach domowych, czy przemysłowych, to on nie będzie przynosił szkody naszemu życiu i zdrowiu - wyjaśnia gość Roberta Stanilewicza.

Jakie zmiany?

Rok temu rząd zaczął wdrażać złożony z 14 punktów program "Czyste powietrze". Chodzi między innymi o wprowadzenie norm, które spowodują, że nie będą sprzedawane kopciuchy. - To zostało wykonane. Od lipca nie będzie można sprzedawać fatalnych kopciuchów, które trują Polskę - wskazuje Woźny.

Po drugie w ramach programu mają zostać wprowadzone normy jakościowe dla paliw stałych. - Chodzi o to, żeby usunąć z palenisk domowych najbardziej trujące nas substancje, muły i flotokoncentraty. To da się dzisiaj kupić na składach - mówi gość Roberta Stanilewicza.

- To ustawa, która mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie na Radzie Ministrów, bo prace w rządzie się praktycznie już nad tym zakończyły - wskazuje przedstawiciel rządu.

Trzecim istotnym elementem jest program osłonowy. - Program, który pozwoli najmniej zamożnym Polakom przejść suchą nogą przez potencjalną podwyżkę cen węgla i kotłów - wyjaśnia Piotr Woźny.

Specjalny program

Według szacunków rządu, około miliona gospodarstw domowych w Polsce mieszka w budynkach mieszkalnych, które trzeba termomodernizować.

Morawiecki zapowiada walkę ze smogiem. "To jest priorytet rządu" Walka o czyste powietrze jest priorytetem rządu. Ruszamy z programem termomodern... zobacz więcej » Jak wyjaśnia wiceminister, na liście priorytetów znajdują się 33 polskie miasta, które widnieją na europejskiej liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

- Zaczynamy od Skawiny (woj. małopolskie - red.) i uruchamiamy pilotaż, w ramach którego, kosztem około 50 milionów złotych, chcemy dokonać izolacji dla tysiąca budynków mieszkalnych, w których mieszkają mniej zamożni obywatele - wskazuje gość TVN24 BiS.

Projekt w Skawinie ma trwać 3 lata. - Za 3 lata powietrze w Skawinie będzie czyste - zapewnia Piotr Woźny.

Potencjalne kary dla Polski

W ubiegły czwartek Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale Komisja Europejska może o nie wystąpić.

- To jest ostatni alarmowy dzwonek dla Polski - podkreśla Piotr Woźny. - Jeżeli za dwa lata nie pokażemy, że realizujemy konkretny program naprawczy, to grożą nam kary - dodaje wiceminister.