Prezydent Andrzej Duda podpisze we wtorek ustawę o ograniczeniu handlu. Oznacza to, że od 1 marca tego roku będziemy mieli tylko dwie niedziele handlowe w miesiącu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowych przepisów.

Zgodnie z komunikatem kancelarii prezydenta, Andrzej Duda podpisze ustawę o godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim. Dodano, że planowane jest wystąpienie prezydenta.

USTAWA O OGRANICZENIU HANDLU W NIEDZIELE



1. Stopniowe ograniczanie

Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele 24 listopada ubiegłego roku.

Zgodnie z jej zapisami już od 1 marca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia. Z kolei od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Wyjątkiem będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Źródło: tvn24.pl Dni bez handlu w 2018 roku

2. Dla kogo zakaz

Ograniczenie handlu w niedziele ma objąć placówki handlowe.



Jak napisano w ustawie, należy przez to rozumieć "wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych".

3. Lista wyjątków

W ustawie przewidziano katalog włączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. Dozwolony on będzie między innymi: w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych, w hotelach, placówkach kulturalnych i prowadzących działalność sportową.



Przegląd prasy. Dziury w ograniczeniu handlu w niedzielę. Wystarczy smartfon Wystarczy smartfon z dostępem do internetu, aby ominąć zakaz handlu w niedzielę... zobacz więcej » Zgodnie z regulacjami, w niedziele zrobimy także zakupy między innymi w placówkach handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej. Przewiduje się także, że w okresie od 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego handel będzie mógł się odbywać w placówkach handlowych prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi.



Zakaz handlu w niedziele nie będzie także obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego. Właściciel sklepu będzie mógł otworzyć go w niedzielę, gdy sprzedaż będzie prowadził osobiście, "we własnym imieniu i na własny rachunek". Wyeliminowano w ten sposób sklepy franczyzowe.

4. Kary grzywny

Ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje karę grzywny za złamanie zakazu handlu w niedziele w wysokości od 1 tysiąca złotych do 100 tysięcy złotych.



Sklep, którego właściciel będzie chciał pracować w niedziele będzie mógł go otworzyć, jednak to on osobiście będzie musiał pracować tego dnia.

