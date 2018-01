Odtwórz: Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającą podstawowe stawki VAT (23 proc.) na niektóre wyroby medyczne. Ustawa dostosowuje polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ustawa wprowadza stawkę podstawową VAT (23 proc.) w miejsce obniżonej (8 proc.) na niektóre wyroby medyczne. Ale jak wyjaśnia dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż - podwyższona stawka wprowadzona zostanie na bardzo niewiele produktów.

Wyższy VAT

Podwyżka dotyczy cysteiny i cystyny, wskazanych w wyroku TSUE, które są popularnymi półproduktami farmaceutycznymi.



Druga kategoria wskazana w wyroku TSUE to soczewki do okularów. Jednak podwyżka stawki do 23 proc. nie będzie dotyczyć soczewek do okularów leczniczych. Wyrok nie obejmował soczewek używanych do celów terapeutycznych. Stąd podwyżka stawki VAT nie będzie miała zatem zastosowania do okularów korekcyjnych, a tylko np. do słonecznych czy zmieniających kolor oczu.



Trzecia grupa wskazana w wyroku, na którą ustawa przywraca stawkę 23 proc., to produkty wymienione w załączniku 3 do ustawy o VAT. Są tam m.in. strzykawki, smoczki czy gumowe osłonki antykoncepcyjne (prezerwatywy). Jednak w tym przypadku również nie będzie podwyżki stawki na większość z tych towarów.

Wyroby medyczne

Na podstawie ustawy o wyrobach medycznych stawka VAT 8 proc. pozostanie w przypadku tych produktów z załącznika 3, wyjaśniał dyrektor Śliż, które są wyrobami medycznymi, a więc strzykawek czy prezerwatyw. - 99 proc. strzykawek i 99 proc. prezerwatyw to są wyroby medyczne, więc one zachowają stawkę obniżoną - mówił.



Wyrobem medycznym nie są wymienione w załączniku smoczki dla dzieci. Aby jednak uniknąć podwyższania stawki w tym przypadku, resort finansów dopisał w nowelizacji smoczki do listy produktów, na które jest obniżona stawka VAT - dodał dyr. Śliż.



Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.