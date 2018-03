Upowszechnienie elektronicznych zwolnień lekarskich da praktyczną możliwość kontroli zwolnień najkrótszych i przez to pozwoli ograniczyć wynagrodzenia chorobowe, na które w ubiegłym roku pracodawcy wydali 6,5 miliarda złotych - powiedziała profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Papierowe zwolnienia lekarskie przejdą do historii 1 lipca 2018 roku. Zgodnie z prawem, od tego dnia lekarze będą wystawiać zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Obecnie - od 1 stycznia 2016 roku - możliwe jest wystawianie zwolnień w obu systemach.

"Jesteśmy przygotowani na obsługę"

Efekt jednego rachunku. Prezes ZUS chwali się wynikami Po wdrożeniu od 1 stycznia indywidualnych numerów rachunku do wpłat składek ubez... zobacz więcej » - 1 lipca 2018 roku to termin nieuchronny, ponieważ wynika z uchwalonego i opublikowanego prawa. Jeśli chodzi o ZUS, jesteśmy przygotowani na obsługę tej zmiany i przejście na pełną elektronizację - powiedziała profesor Uścińska.



- Mamy zdiagnozowane wszystkie ryzyka związane z e-zwolnieniami. Do najważniejszych należą: struktura wiekowa lekarzy wystawiających orzeczenia o niezdolności do pracy, braki sprzętu komputerowego w przychodniach oraz dostępu do internetu. Ale to nie są problemy nie do przezwyciężenia. Rozmawiamy z lekarzami, szkolimy ich, zakładamy konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS - podkreśliła prezes ZUS.



Przypomniała, że od dwóch lat lekarze mogą wystawiać e-zwolnienia i czas na przygotowanie się do ich obowiązkowego stosowania był bardzo długi. W tym czasie ZUS cały czas promował elektroniczną formę wystawiania zwolnień - zaznaczyła.



- Nasza strategia polega na tym, żeby przekonać znaczną część z obecnych 145 tysięcy lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień do ich elektronicznej formy. Obecnie z tej drogi korzysta około 10 procent medyków, ale ta liczba systematycznie się powiększa - podała prezes ZUS.

Problemy w mniejszych placówkach

Między styczniem i lutym 2018 roku, czyli w ciągu miesiąca, liczba zwolnień elektronicznych w stosunku do wszystkich zwolnień wzrosła z 9,5 procent do 13 procent - zaznaczyła.



Zakład zawarł już porozumienia ze wszystkimi dużymi placówkami w kraju. - To 165 porozumień, za którymi idą szkolenia i praktyczna pomoc przy ewentualnych problemach - podkreśliła prof. Uścińska. Szefowie dużych placówek chcą niezakłócenie świadczyć usługi zdrowotne, dlatego z wyprzedzeniem wprowadzają nowe rozwiązanie - dodała.



- Problemy są w mniejszych placówkach, ale staramy się je rozwiązywać choćby poprzez współpracę z twórcami oprogramowania wykorzystywanego w placówkach medycznych. Przygotowujemy teraz dla nich specjalną platformę testową, która ułatwi wdrożenie e-zwolnienia do aplikacji gabinetowych - mówiła szefowa Zakładu.



W jej ocenie wprowadzenie takiego rozwiązania do narzędzi informatycznych dla lekarzy jest realne i technicznie najprostsze.

Wiedza ze szkoleń w naturalny sposób przekazywana jest też innym lekarzom w danej placówce. - Lekarze przekonują się, że wystawienie zwolnień elektronicznie to naprawdę nic skomplikowanego i że proces ten trwa zdecydowanie krócej, niż wypisanie ręcznie dotychczasowych druków - zapewniła.

Ułatwienia dla pracodawców