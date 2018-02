Klienci mają prawo porównywać ceny, zabranianie im tego można uznać za nieuczciwą praktykę rynkową – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odnosząc się do kwestii fotografowania produktów w sklepach. W tej sprawie ruszyło właśnie postępowanie wyjaśniające. Co powinien zrobić klient, gdy obsługa marketu zakaże nam robienia zdjęć towarów i cen? - Klient może powołać się na prowadzone postępowanie i zapytać obsługę, czy jest świadoma, że sygnał o nieprawidłowościach trafi do naszego urzędu. Sprawa może zakończyć się wówczas karą - powiedział w programie "Biznes dla Ludzi" prezes UOKiK Marek Niechciał.