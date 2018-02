Rada nadzorcza Bogdanki odwołała prezesa Krzysztofa Szlagę i powierzyła funkcję pełniącego obowiązki prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu, wiceprezesowi do spraw produkcji - podała spółka w komunikacie.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej zdecydowano także o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na to stanowisko" - napisano w komunikacie.



Szlaga był prezesem Bogdanki od 1 kwietnia 2016 roku.

"Ważny okres dla Bogdanki"

Krzysztof Szlaga przestanie pełnić funkcję prezesa z dniem 16 lutego 2018 roku. Do czasu powołania nowego funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny zastępca prezesa zarządu do spraw produkcji, pełniący równocześnie funkcję kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Sławomir Karlikowski jest związany z LW Bogdanka SA od 1991 roku, od 2016 roku jako członek Zarządu Spółki.

"Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki - spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie zarządu, którzy pozostają w spółce. Krzysztofowi Szladze życzę sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Mirosław Kowalik, przewodniczący rady nadzorczej LW Bogdanka SA.



"Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie - wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 lat" - powiedział Krzysztof Szlaga, odchodzący prezes zarządu LW Bogdanka SA.

O spółce

Lubelski Węgiel Bogdanka jest jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W 2017 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła około 9 mln ton.



Bogdanka prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Kopalnia zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.



LW Bogdanka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2009 roku.



Od października 2015 roku LW Bogdanka S.A. wchodzi w skład Grupy Enea.