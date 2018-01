Premier Mateusz Morawiecki powołał Polską Grupę Lotniczą - poinformował prezes PLL LOT Rafał Milczarski, który jednocześnie został szefem PGL. Jest to spółka akcyjna z kapitałem 1,2 miliarda złotych. W jej skład wejdą spółki Skarbu Państwa, między innymi PLL LOT, LOT AMS, LS Airport Services.

- Premier Mateusz Morawiecki powołał do życia Polską Grupę Lotniczą. I powołał mnie na stanowisko prezesa zarządu tego podmiotu - poinformował dziennikarzy Milczarski. PGL została wyposażona w kapitał wynoszący 1,2 mld zł, wniesiony przez właściciela, czyli Skarb Państwa - powiedział. Jak zaznaczył, nową funkcję będzie pełnił pro bono i będzie ją łączył z dotychczasowymi obowiązkami.



Dodał, że Polska Grupa Lotnicza docelowo skupi najważniejsze spółki Skarbu Państwa działające w branży lotnictwa pasażerskiego. Są to m.in.: Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT AMS - zajmujący się obsługą techniczną samolotów i LS Airport Services odpowiedzialny za obsługę naziemną pasażerów i ładunków.

Możliwości biznesowe

- Polska Grupa Lotnicza to odpowiedź na rosnący w rekordowym tempie popyt na przewozy lotnicze w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz konieczność poprawy konkurencyjności i efektywności polskiego sektora usług pasażerskich. Powołanie Polskiej Grupy Lotniczej do życia spowoduje możliwość wykorzystania gigantycznych szans rynkowych, które przed lotnictwem stoją. Ten projekt ma biznesowo ogromne możliwości - wyjaśnił Milczarski.



- W ramach grupy będziemy w stanie zintegrować cały łańcuch wartości, osiągając istotne synergie wynikające ze współdziałania spółek, zwiększając efektywność biznesową oraz maksymalizując zwrot z inwestycji dla właściciela, czyli Skarbu Państwa - dodał.



Jak zapowiedział, szczegółowy skład PGL i formuła jej działania zostanie zaprezentowana w najbliższych kilku miesiącach. Podmioty, które wejdą do PGL mają zachować odrębność organizacyjną i będą realizowały jedną, wspólną strategię odpowiadającą potrzebom rynku lotniczego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, każda ze spółek ma zachować swoją tożsamość, odrębność kapitałową i będzie prowadziła konkurencyjną działalność na rynku usług lotniczych. Żadna z nich nie wymaga pomocy publicznej.



- Rząd zamierza utworzyć w ramach struktury PGL nowy podmiot w niezagospodarowanym dotychczas segmencie leasingu samolotów pasażerskich. Będzie się on specjalizował w pozyskiwaniu i leasingowaniu przewoźnikom samolotów, wykonując tę działalność na całkowicie rynkowych warunkach. W tym również LOT-owi będzie w stanie zaoferować usługi leasingu operacyjnego i finansowego - powiedział Milczarski.



Przy czym - jak dodał - LOT nie będzie płacić drożej za leasing samolotów podmiotowi z grupy, bo to się spółce zwyczajnie nie opłaca, ale nie będzie też mógł płacić taniej, żeby się nie narazić na zarzuty związane z pomocą publiczną. - Będziemy płacić na normalnych rynkowych zasadach - powiedział.



Jak mówił, z 1,2 mld zł kapitału PGL, około 1 mld zł ma zasilić fundusz leasingowy. Dla przykładu, za 1 mld zł można kupić od producenta pięć Boeingów 737 MAX 8, które na pokład zabierają ponad 180 pasażerów.



- Wszystkie nasze działania będą absolutnie transparentne z perspektywy regulacyjnej. Oczywiście w stosowny sposób - wtedy, kiedy będzie to potrzebne i zasadne, będziemy wszelkie organa regulacyjne informować o podejmowanych przez nas działaniach. Będziemy również - tam gdzie to będzie potrzebne - informować Komisję Europejską - mówił, dodając, że informacja taka będzie potrzebna "w momencie włączania LOT-u w struktury Polskiej Grupy Lotniczej".



- Na razie, na tym etapie, na którym jesteśmy, mamy stworzony podmiot, mamy zarząd, mamy radę nadzorczą, mamy kapitał, będziemy teraz ten podmiot rejestrować w KRS, będziemy tworzyć całą strukturę zarządczą grupy - wyjaśnił.

Podążają za trendem

W 2014 roku KE zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT i zaakceptowała plan restrukturyzacji spółki. Pomoc publiczną można otrzymać raz na 10 lat.