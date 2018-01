Premier Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek Radę Mieszkalnictwa. Obok szefa rządu w jej składzie będzie sześciu ministrów, prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości Mirosław Barszcz. Jarosław Kaczyński podczas sobotniej Rady Politycznej PiS miał zapowiedzieć "nową ofensywę" właśnie w sprawie rządowego programu mieszkaniowego.

W skład Rady Mieszkalnictwa obok premiera Morawieckiego weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.



Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także prezes Rządowego Centrum legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.



Działalność Rady ma nadać inwestycjom mieszkaniowym rządu najwyższy priorytet. Chodzi przede wszystkim o Mieszkanie plus. Według informacji PAP Jarosław Kaczyński podczas sobotniej Rady Politycznej PiSi zapowiedział "nową ofensywę" właśnie w sprawie rządowego programu mieszkaniowego.

O programie