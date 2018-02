Kwestia Nord Stream 2, to kwestia polityczna - stwierdził w radiowej Jedynce premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, gdyby gazociąg powstał zaistniałyby "poważne zagrożenia".

W piątek Mateusz Morawiecki będzie przebywał w Niemczech, gdzie spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Głównymi tematami tego spotkania mają być m.in. współpraca polityczna i gospodarcza, przyszłość Unii Europejskiej, kwestia przyszłego budżetu unijnego oraz polityka migracyjna.

Mateusz Morawiecki został zapytany w radiowej Jedynce, czy będzie rozmawiał w Berlinie na temat Nord Stream 2, czyli połączenia gazowego pomiędzy Rosją a Niemcami w kontekście bezpieczeństwa. Premier podkreślił, że kwestia Nord Stream 2, to "przede wszystkim kwestia polityczna".



- Dzisiaj, cały czas, kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych gazu Rosja musi przesyłać do Europy Zachodniej przez Ukrainę - mówił. Dodał, że "Rosja przesyła ok. 180-185 mld sześciennych gazu i w około 1/3 tego przesyłu, a w niektórych latach jeszcze bardziej była uzależniona od Ukrainy w związku z tym jej działania agresywne w Donbasie, czyli we wschodniej części Ukrainy, były powstrzymywane do pewnego stopnia ryzykiem tego, co by się stało, gdyby z tymi gazociągami stało się coś niedobrego".

"W przypadku, kiedy powstanie Nord Stream 2, to ta zależność od Ukrainy będzie zerowa lub bardzo minimalna. Wtedy można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze militarne i polityczne i przed tym przestrzegam naszych partnerów, o tym rozmawiałem z panem sekretarzem stanu (USA Rexem) Tillersonem jak był tutaj parę tygodni temu".

"Zdobyliśmy pieniądze"

Premier mówił też o walce z przestępcami podatkowymi. - Nie da się ukryć, że do prowadzenia polityki społecznej, potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I my te pieniądze zdobyliśmy, eliminując w dużym stopniu "mafie vatowskie", czy prowadząc działania w Krajowej Administracji Skarbowej, które pozwoliły nam lepiej namierzać przestępców podatkowych - powiedział Morawiecki.



Podatki w Polsce na "dwóję". Firmy nie zostawiają suchej nitki na przepisach Firmy miernie oceniają polski system podatkowy, najgorzej jego stabilność - wyni... zobacz więcej » Dodał, że "zamknęliśmy już rok 2017, jeśli chodzi o podatki i rzeczywiście Komisja Europejska i inne instytucje bardzo mocno chwalą nas za taki ogromny sukces". Jak podkreślił "to musi być kontynuowane, nie możemy spocząć na laurach". - Bardzo ważne jest, abyśmy całą naszą walkę z przestępcami podatkowymi kontynuowali - zaznaczył.



- Kolejnym obszarem, na którym musimy się skoncentrować jest też walka o uczciwe płacenie podatków na arenie międzynarodowej. To dlatego właśnie podkreślam za każdym razem - jak jestem w Brukseli - konieczność walki z rajami podatkowymi, z różnego rodzaju schematami optymalizacyjnymi, poprzez które duże korporacje, albo bogaci ludzie unikają płacenia podatków - mówił szef rządu.



Premier ocenił, że "to jest nieprawidłowość, to jest nienormalne i powinniśmy znowu postawić tutaj nasz polski świat na nogach, a nie na głowie i to na pewno będziemy robić".



- Polityka społeczna, którą chcemy kontynuować, poprzez którą widać, że dla milionów, a może nawet dziesiątek milionów osób w Polsce, odbudowaliśmy ich godność, szacunek wobec nich - oni stali się pełnoprawnymi uczestnikami życia gospodarczego, społecznego - żeby kontynuować takie podejście, musimy być skuteczni i gospodarczo i finansowo - przekonywał szef rządu.

Premier ocenił, że "fundamentalnym filarem" propozycji PiS jest program Mieszkanie Plus. - Programy o charakterze skonstruowania czegoś skomplikowanego, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, czy Mieszkanie Plus, czy wielkie inwestycje w drogi gminne, czy powiatowe, to jest już dużo bardziej kompleksowe - zaznaczył.



Jak dodał, wierzy jednak, iż "jeszcze w tej kadencji wyborcy dostrzegą pierwsze sukcesy w obszarze Mieszkania Plus, czyli taniego budownictwa mieszkaniowego, mieszkań dla rozwoju, mieszkań dla tych grup społecznych, których do tej pory nie było stać na mieszkanie".