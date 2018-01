Państwo, które budujemy, to państwo czterech "S": silne, spójne społecznie, sprawiedliwe i solidarne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Premier zapewniał, że rząd prowadzi politykę gospodarczą, budżetową i finansową pod każdym względem dopasowaną do potrzeb społeczeństwa. Przypominając art. 20 Konstytucji, podkreślił, że "Rzeczpospolita musi być solidarną, ale też społeczną gospodarką rynkową".

Polityka społeczna

- I my taką gospodarkę budujemy. Takiej gospodarki brakowało, powiedzmy sobie szczerze, przez 25 lat, pierwszych po transformacji. A my stawiamy właśnie na takie cele, takie założenia polityki społecznej - powiedział.



- Państwo, które budujemy, to państwo - można powiedzieć - czterech "S": czyli z jednej strony silne, ale też spójne społecznie, sprawiedliwe i solidarne. To jest hasło, które nam na pewno przyświeca - zapewnił szef rządu.



Podkreślił także, że to, na czym mu najbardziej zależy w kontekście prac komitetu, to utrzymanie równowagi gospodarczej, finansowej i budżetowej z uwzględnieniem komponentu społecznego.

Dwie nogi

Szef rządu mówił, że polityka rządu "stoi na dwóch nogach - gospodarczej i społecznej". - Postrzegamy te dwa wymiary jako jeden spójny, który musi działać dla dobra rodzin, dla dobra społeczeństwa i na tym będzie koncentrować się komitet do spraw społecznych - zapowiedział Morawiecki.



Dodał, że tematyka prac komitetu jest bardzo szeroka i będzie opierała się na zagadnieniach takich jak: kultura, edukacja, polityka senioralna i prorodzinna.



Zaznaczył, że wielkim zadaniem rządu jest polityka wobec "starszego pokolenia". - To będzie na pewno bardzo ważne zadanie komitetu społecznego, żeby jak najwięcej działań tego typu można było wprowadzić w ramach naszych ustaw - powiedział Morawiecki.

Dla społeczeństwa

Przekonywał, że powołanie komitetu przysłuży się całemu społeczeństwu. - W sposób całościowy patrzymy na politykę, która jest służbą. Musimy przede wszystkim służyć całemu społeczeństwu, nie tylko niektórym grupom. W szczególności najbardziej potrzebującym, w szczególności, aby szanse były jak najbardziej wyrównane - mówił premier.



Wicepremier Beata Szydło, która jest przewodniczącą Komitetu Społecznego, powiedziała, że głęboko wierzy, że jeszcze w tej kadencji uda się przygotować i przeprowadzić projekty prospołeczne, proobywatelskie.



- Polityka, w której priorytetem i podstawowym celem nie byłoby czynienie wszystkiego, ażeby poprawić los wszystkich obywateli, za który wzięliśmy odpowiedzialność dwa lata temu, nie miałaby żadnego sensu. Jesteśmy po to, żeby realizować to, do czego zobowiązali nas nasi rodacy - podkreśliła.

Programy społeczne

Dodała, że po dwóch latach "wiele z tych prospołecznych programów zostało przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizowanych". W tym kontekście wymieniła m.in. program 500 plus, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego czy pomoc dla seniorów. Jak zaznaczyła, "nie byłoby możliwości realizacji tych projektów, gdyby nie rozwój gospodarczy".



- Będziemy starali się wspólnie, razem, realizować, poprzez różnego rodzaju plany, projekty ponadresortowe, mądrą politykę społeczną, w ramach tych możliwości gospodarczych i rozwojowych, które będą - mówiła Szydło.



Wyraziła nadzieję, że "biało-czerwonej drużynie uda się przygotować i przeprowadzić projekty prospołeczne, proobywatelskie, projekty, których oczekują Polacy, jeszcze do końca tej kadencji".

- Po to jesteśmy, by wszyscy polscy obywatele mieli możliwość lepszego, godnego życia, żeby polskie rodziny czuły się bezpiecznie - podkreśliła Szydło.

Pierwsze posiedzenie

W środę odbywa się pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod kierownictwem wicepremier Beata Szydło. Spotkanie poświęcone jest kwestii demografii. Komitet, jak wcześniej zapowiadała Szydło, ma przygotować programy demograficzne, pomocy dla rodzin, a także kompleksowy program wsparcia dla seniorów.



W skład komitetu, poza wicepremier Szydło, wchodzą także m.in. szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia, rolnictwa, sportu, finansów oraz sekretarz do spraw europejskich.



Komitet Społeczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym rządu i premiera. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.