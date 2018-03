Liderzy biznesu ścigają się o Nagrodę Polskiej Rady Biznesu. Znani są już finaliści 7. edycji konkursu. Jednak, co zaskakuje, brak jest finalistów w kategorii "Wizja i innowacje". Jak tłumaczy Marian Owerko, członek kapituły nagrody, w tym roku nie było dla tej kategorii wystarczająco wybitnych kandydatów. Pozostałe kategorie to "Sukces" oraz "Działalność społeczna". - We wszystkich kategoriach było ponad 220 zgłoszeń - mówi Owerko. W wyścigu pozostało siedem osób. Uroczysta Gala finałowa i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 21 maja 2018 roku.