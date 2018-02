Nawet 30 tysięcy złotych grzywny bądź dwa lata więzienia będą grozić przedsiębiorcom, którzy będą zniechęcać pracowników do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W programie "Biznes dla Ludzi" mówił o tym Robert Stanilewicz.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy system oszczędzania na emeryturę, który zaproponował rząd. Ma on być uzupełnieniem już dostępnych rozwiązań. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy projekt ustawy wprowadzającej PPK. Trafił on do konsultacji. W system zaangażowani mają być państwo, pracodawcy i pracownicy, którzy mają umowę o pracę lub zlecenie.

Państwo oferuje składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca będzie musiał płacić składkę podstawową 1,5 proc. wynagrodzenia i dobrowolną do 2,5 proc., a pracownik składkę podstawową 2,0 proc. i dobrowolną do 2 proc. Łączna minimalna składka może zatem wynieść 3,5 proc., a maksymalna - 8 proc.



Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dla pracowników dobrowolne. Jeśli uznamy, że oszczędzać nie chcemy, to będziemy mogli w każdej chwili zrezygnować, składając pracodawcy pisemną deklarację. Ten zapis proponowanego systemu budzi wątpliwości, bo może rodzić sytuację, w której nie chcący ponosić dodatkowych kosztów pracodawcy będą zmuszać swoich pracowników do rezygnowania z oszczędzania w PPK.

Surowe kary

Twórcy proponowanych przepisów przewidzieli taką możliwość i dlatego w ustawie znalazł się zapis, który przewiduje dla pracodawcy kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do dwóch lat w przypadku, gdyby próbował on nakłaniać pracownika do rezygnacji z oszczędzania w PPK.



Surowe konsekwencje będą grozić również przedsiębiorcom, którzy m.in. nie dopełnią obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie będą odprowadzać składek, czy nie będą prowadzić wymaganej dokumentacji związanej z obliczeniem składek.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Według szacunków ministerstwa PPK mają objąć ponad 11 milionów pracowników.



Wejście nowych przepisów będzie rozłożone w czasie. System PPK będzie miał charakter powszechny z dniem 1 stycznia 2021 roku.



