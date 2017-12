Ogłoszony został przetarg na wykonanie koncepcji zagospodarowania Portu Centralnego w Porcie Morskim w Gdańsku. Planuje się przeznaczyć kilkaset hektarów terenu Zatoki Gdańskiej pod nowe, uniwersalne terminale. Pierwsze mogą być gotowe w 2024 roku.

Budowa Portu Centralnego według Strategii Rozwoju Portu Gdańsk do 2027 roku jest priorytetowym zadaniem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG), które uzyskało akceptację rządu.



- Zarówno liczba obsługiwanych pasażerów jak i wielkość przeładowanych towarów w Porcie Gdańsk systematycznie rośnie, a sam Port ma szansę stać się podmiotem wiodącym na Morzu Bałtyckim - argumentuje wiceprezes ds. infrastruktury ZMPG, Marcin Osowski. Szacuje, że za dziesięć lat port może obsługiwać przeładunki o wielkości rzędu stu milionów ton rocznie. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku port obsłużył ponad 32 mln ton towarów.



"Naszą ambicją jest to, aby Gdańsk stał się dominującym portem na Morzu Bałtyckim" Ambicją resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest takie wzmocnienie... zobacz więcej » - Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji technicznej dokładnej lokalizacji i funkcjonalności przyszłego Portu Centralnego, co jest pierwszym krokiem do realizacji projektu budowlanego i późniejszej budowy - wyjaśnił wiceprezes ds. infrastruktury ZMPG. Tłumaczył, że koncepcja techniczna ma stanowić "zestaw wytycznych dla przyszłego projektu budowlanego".

Realizacja etapami

Zaznaczył, że koncepcja ma uwzględnić m.in. uwarunkowania w zakresie warunków hydrologicznych, przeszkody środowiskowe oraz połączenie przyszłej infrastruktury drogowej, sieciowej z istniejącą. Ma też określić harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia. - Pokaże, od czego zacząć, które terminale powinny powstać jako pierwsze, które w terminie późniejszym - dodał. Przewiduje, że "za rok może rozpocząć się tworzenie projektu budowlanego Portu Centralnego".



Dodał, że port prowadzi "intensywne rozmowy" z ministerstwami: gospodarki morskiej oraz rozwoju w sprawie "uruchomienia procedury wyboru doradcy i zastosowanie w przypadku przedsięwzięcia trybu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego". Osowski wyjaśnił, że chodzi o wybór partnera prywatnego, który zdecyduje się finansować budowę. Przyznał, że port planuje, że pierwsze terminale mogą być oddane do użytku w 2024 roku. Nowe terminale mają umożliwić obsługę statków o zanurzeniu do 15 metrów.



Przewiduje się, że realizacja nowego obszaru portowego będzie przebiegała etapami, które będą związane z pozyskaniem środków finansowych i partnerów inwestycyjnych, z aktualną koniunkturą oraz z kierunkami rozwoju wymiany towarowej i transportu morskiego.

Koszt inwestycji

Port w Gdyni pomieści większe statki. Trafi do "ekstraligi" Za pół roku do portu morskiego w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 4... zobacz więcej » Planowana lokalizacja Portu Centralnego obejmuje obszar o powierzchni kilkuset hektarów od istniejącego Falochronu Wschodniego do Falochronu Wyspowego Północnego z zakładanym wysunięciem obiektów portowych do ok. 2 km w głąb Zatoki Gdańskiej. Osowski wyjaśnił, że chodzi o "trójkąt pomiędzy Półwyspem Westerplatte a obecnymi rurociągami Naftoportu". - Ale to koncepcja ma pokazać, jak głęboko Port będzie musiał "wejść" w głąb Zatoki Gdańskiej i jaki będzie miał kształt - dodał.



Powiedział, że wśród planowanych terminali w Porcie Centralnym są: pasażerski i dla statków wycieczkowych, terminal ro-ro, chemiczny, jakiego w Gdańsku nie ma oraz zaplecze stoczniowe.

Według planów faza dokumentacyjna Portu Centralnego ma się rozpocząć w 2019 roku, natomiast realizacja projektu - po roku 2020. Koszt inwestycji ZMPG szacuje na około 6-9 mld zł.

Osowski zwrócił uwagę, że nazwa "port centralny" nie wynika z tego, że to centralna inwestycja Polski, ale z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji na terenie portu w Gdańsku.



W ubiegłym roku w gdańskim porcie przeładowano 37,3 mln ton towarów, czyli o prawie 4 proc. więcej niż w roku 2015. Port znalazł się na 6. miejscu wśród portów na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków. Od stycznia do końca października 2017 r. przeładowano ponad 32 mln ton towarów.