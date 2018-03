Sytuacja związana z dostawami gazu dla odbiorców na Ukrainie i jego tranzytem z Rosji do państw Europy zachodniej została w pełni ustabilizowana - oświadczył w sobotę rano prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

W związku z konfliktem z rosyjskim Gazpromem, Ukraina ograniczyła zużycie tego surowca o 14 procent i zapewniła jego przesył do odbiorców w krajach unijnych - poinformował.



- Krytyczne chwile są już za nami. Obecnie mamy zwiększone dostawy gazu z Unii Europejskiej, dostawy z Polski, Słowacji i Węgier. Stanem na godzinę 10:20 (9:20 w Polsce) deficyt gazu został całkowicie uregulowany - powiedział Poroszenko.



- W pełni zapewniliśmy tranzyt gazu do krajów UE. Rosjanie bardzo liczyli, że Ukraina zacznie pobierać gaz z tranzytu, ale się tego nie doczekali. Ukraina potwierdziła, że jest rzetelnym krajem tranzytowym - oświadczył ukraiński prezydent.

Wycofywanie umów z Ukrainą