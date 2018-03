1,2 miliona osób w Polsce musi w tym roku wymienić lub wyrobić nowy dowód osobisty - podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zachęca do złożenia wniosku o wymianę dokumentów przez internet.

Jak podał w komunikacie resort cyfryzacji, 1,2 miliona osób w Polsce musi w tym roku wymienić lub wyrobić dowód osobisty. Nowy dowód można wyrobić w przypadku, gdy ukończymy 18 lat. Wymiana ma miejsce na przykład, gdy nasz dowód zgubiliśmy lub stracił ważność.

Ministerstwo przypomina też, że wniosek o nowy dokument możemy złożyć online. Z takiej procedury do tej pory skorzystało ponad 100 tysięcy osób. Możliwość złożenia wniosku przez internet istnieje od 2015 roku, jednak od połowy czerwca procedura została znacznie uproszczona.

Jak to zrobić?

Jeżeli nasz dowód osobisty stracił ważność lub go zgubiliśmy, to powinniśmy przygotować zdjęcie, włączyć komputer z dostępem do internetu i założyć Profil Zaufany (można to zrobić na przykład przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).

Następny krok to wejście na stronę internetową obywatel.gov.pl i złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Kiedy nowy dokument będzie gotowy, będziemy mogli odebrać go w dowolnym urzędzie, który wybierzemy przy złożeniu wniosku.



Należy pamiętać, że powinniśmy złożyć wniosek osobisty, jeśli zmieniły się nasze dane osobowe (np. nazwisko) lub wygląd (np. po operacji plastycznej). Musimy wyrobić nowy dokument także, gdy nasz obecny dowód uległ zniszczeniu, został zgubiony czy skradziony.



"Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności" - informuje resort cyfryzacji.

Surowe kary

Konsekwencje braku dowodu osobistego mogą być różne. Bez ważnego dokumentu nie załatwimy żadnej sprawy w urzędzie czy banku. Dowód osobisty pozwala nam także podróżować po krajach Unii Europejskiej.



Co więcej posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek każdego pełnoletniego obywatela naszego kraju. Za niespełnienie tego obowiązku grozi grzywna wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.