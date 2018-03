Pięć polskich województw znalazło się wśród 21 najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu. Unijną średnią Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca przekracza tylko jedno nasze województwo.

Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego między poszczególnymi regionami Unii Europejskiej widać w najnowszych danych Eurostatu. Wskaźnik Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na mieszkańca dla poszczególnych jednostek wahał się w 2016 roku od 29 do 611 procent średniej unijnej.

Najbiedniejsi

Najbiedniejszym regionem w całej Wspólnocie był Severozapaden w zachodniej Bułgarii. To właśnie tam PKB na mieszkańca wynosi 29 proc. średniej unijnej. Dane Eurostatu są podawane według standardu siły nabywczej (PPS), co oznacza, że z zestawienia wyeliminowano różnice w cenach.

Tuż za tym bułgarskim regionem uplasował się francuski region Majotta (33 proc). Jest to zamorskie terytorium Francji, a dokładnie wyspa obok Madagaskaru.

Podium najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej zamyka kolejny bułgarski region - Severen Tsentralen, gdzie na mieszkańca przypada PKB w wysokości 34 proc. średniej unijnej.



Wśród 21 najuboższych regionów UE (19 miejsce zajmują trzy regiony) znalazło się pięć województw z Polski. Wprawdzie znalazły się one w końcówce stawki, ale to marne pocieszenie, bo we wszystkich średnia PKB na mieszkańca była niższa od 50 proc. średniej unijnej.



Najniższej sklasyfikowanym, czyli najbiedniejszym polskim regionem było lubelskie (PKB na mieszkańca to 47 proc. średniej unijnej). Dalej znalazło się województwo podkarpackie i podlaskie (48 proc.) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie - po 49 proc.



Jeśli zaś chodzi o całą Polskę, to PKB per capita wyniosło 68 proc. średniej Unii Europejskiej. Jedynym polskim regionem, który przekraczał średnią, było województwo mazowieckie - 109 proc., co dało mu 75. pozycję w unijnym rankingu.

Najbogatsi

Najbogatszym regionem Unii Europejskiej był Zachodni Londyn, gdzie przeciętny mieszkaniec wypracowuje aż 611 procent średniej unijnej. Na drugim miejscu jest Luksemburg (257 proc.) a trzecim południowo-wschodnia Irlandia (217 proc.).



Z danych Eurostatu wynika, że w 2016 roku w 19 regionach Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca przekraczał 150 proc. unijnej średniej. Najwięcej z nich, bo aż pięć znajduje się w Niemczech.

Źródło: TVN24BiS / Regionalny PKB w Unii Europejskiej w 2016 r. (najbogatsi)