W Polsce powstanie ponad 86 tysięcy miejsc pracy w efekcie zadeklarowanych w 2017 roku 335 bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To najlepszy wynik w Unii Europejskiej - wynika z opublikowanych w czwartek analiz fDI Markets, na które powołała się Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Dodano, że inwestorzy zainwestowali w ubiegłym roku blisko 13 miliardów euro.

- Takich wyników Polska nie miała od co najmniej dekady, czyli od globalnego kryzysu ekonomicznego - zaznaczył prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. Dodał, że dziś "mamy lepsze rezultaty w przyciąganiu inwestycji niż w 2007 roku", gdy liczba projektów "ogłaszanych w Polsce przekroczyła magiczną trzysetkę".



Jak podkreśliła PAIH, "w Polsce, wskutek zadeklarowanych w 2017 roku 335 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), stworzonych zostanie 86 743 miejsc pracy". Jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne traktowane jest takie zaangażowanie kapitału, które zazwyczaj ma charakter długoterminowy i pozwala mieć wpływ na działalność spółki.



Miliardy w Polsce

Jak wskazano, w ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w naszym kraju 12,893 mld euro. "Oznacza to, że Polska jest wiceliderem UE pod względem łącznej wartości projektów inwestycyjnych" - poinformowała PAIH.



Według oceny agencji "aktywność inwestorów zagranicznych w Polsce w 2017 roku była imponująca".



W 2017 roku liczba projektów ogłoszonych przez inwestorów wzrosła z 272 do 335. "Na szczególną uwagę zasługuje podwojenie w stosunku rocznym zarówno łącznej wartość projektów typu BIZ (wzrost o 52 proc. r/r), jak i liczby miejsc pracy (wzrost o 48 proc. r/r), których utworzenie zadeklarowali inwestorzy zagraniczni" - czytamy w komunikacie.



Z danych fDI Markets wynika ponadto, że najwięcej projektów dotyczy sektora budowlanego (95), technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (73) i motoryzacji (49) – w tej branży inwestycje mają przynieść najwięcej kapitału do Polski (łącznie 2,1 mld euro). Kolejne miejsca zajmuje sektor transportowy (47 projektów) oraz usługi nowoczesne (37). "Dominują zwłaszcza projekty o liczbie miejsc pracy przekraczających 100, w 2017 roku było ich 217.

