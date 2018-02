Odtwórz: Morawiecki: bateria co dziewiątego auta na prąd może być z Polski

O 1100 procent w 2017 roku wzrosło zainteresowanie przedsiębiorstw taryfą antysmogową oferowaną przez Polską Grupę Energetyczną - poinformowała spółka. Od czwartku specjalna taryfa antysmogowa dostępna jest także dla odbiorców indywidualnych.

Wzrost zainteresowania ofertą dla przedsiębiorstw „Naturalnie, że energia” w 2017 roku wyniósł 1100 proc. w stosunku do roku 2016. Na dodatek - zdaniem PGE - wstępne zainteresowanie tą ofertą na 2018 rok pozwala prognozować kolejny, niemal 350-proc. wzrost w stosunku do 2017 r.

Oferta dla firm

Jak informuje PGE, oferta „Naturalnie, że energia” jest w stałej sprzedaży od stycznia 2016 r. W ciągu tego roku klienci korzystający z niej zakontraktowali 18 GWh energii elektrycznej, a w 2017 r. było to już 200 GWh. Na 2018 rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.



Taryfa jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100 proc. całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100 proc. zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

Dokumenty

Na dowód, że energia jest ekologiczna, klient otrzymuje od PGE Obrót dwa dokumenty. Pierwszym jest wydawany przez PGE dyplom potwierdzający korzystanie z produktu „Naturalnie, że energia” i wskazujący, jaki procent energii zakupionej w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł.

Drugi dokument to gwarancja pochodzenia energii elektrycznej, będąca dokumentem wydawanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i przekazywanym w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia prowadzonym na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz klienta końcowego.

Także dla Kowalskiego

W środę spółka PGE Obrót ogłosiła dwie oferty specjalne skierowane do klientów decydujących się na instalację ogrzewania elektrycznego oraz korzystanie z samochodów elektrycznych, którzy zwiększą zużycie energii w godzinach nocnych, czyli od 22.00 do 6.00. Dla zwiększonego zużycia energii w godzinach nocnych zostanie zastosowany upust cenowy w wysokości 50 proc. stawki za energię elektryczną taryfy podstawowej (G11).



W przypadku połączenia preferencyjnych stawek w ofercie produktowej z opłatami za usługi dystrybucyjne, w godzinach nocnych klient PGE skorzysta z ceny niższej o ponad 65 proc. niż w ciągu dnia. Oszczędności te wynikają przede wszystkim ze specyfiki zużycia (godziny nocne), a także ze stosowania właściwej technologii grzewczej.

Dla środowiska

Oferta antysmogowa PGE Obrót dostępna jest w dwóch wersjach. Jej rozszerzona edycja umożliwia klientom skorzystanie z pomocy specjalistów w przypadku zdarzeń losowych, takich jak: awaria instalacji, przepięcia, awaria drzwi zewnętrznych, dewastacja lub kradzież z włamaniem. Posiada ona także wydłużony termin obowiązywania gwarancji ceny, obejmujący cały sezon grzewczy 2018/2019.



"Obserwujemy coraz większą świadomość ekologiczną naszych klientów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Opracowujemy oferty i produkty idealnie dopasowane do ich potrzeb i widzimy, że klienci coraz chętniej korzystają z naszych proekologicznych propozycji – mówi cytowany w komunikacie prezes PGE Henryk Baranowski.

Inne firmy

Spółki obrotu, czyli sprzedawcy energii z grup PGE, Tauron, Enea i Energa ogłosiły 18 stycznia wprowadzenie nowych, niższych cen energii w ramach taryfy antysmogowej G12as, obowiązującej w godzinach 22-6.

Zgodnie z obowiązującym od 30 grudnia nowym rozporządzeniem taryfowym Ministra Energii, taryfą G12as objęta jest nadwyżka zużycia energii elektrycznej w godzinach nocnych w stosunku do zużycia z analogicznego okresu z roku 2016 i 2017.

Już wcześniej, na mocy rozporządzenia taryfowego, dystrybutorzy, działający w ramach grup kapitałowych czterech koncernów, obniżyli znacząco opłaty za dystrybucję. Zgodnie z decyzją URE, obniżki te wchodzą w życie pod koniec stycznia. Dostarczenie 1 MWh energii w ramach taryfy G12as - czyli w godzinach 6-22 - będzie kosztowało mniej o 147-208 zł, w zależności od dystrybutora. Nowe stawki to średnio 10 proc. stawki normalnej.